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الدوري الألماني للسيدات يسجل رقما قياسيا في الحضور الجماهيري

10/17/2023 7:21:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حققت‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬لمباريات‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬53609‭ ‬أشخاص‭ ‬توجهوا‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭.‬

ورغم‭ ‬عدم‭ ‬تحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬لإحدى‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬38365‭ ‬متفرجا،‭ ‬والذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬كولون‭ ‬ضد‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬تخطت‭ ‬حاجز‭ ‬العشرة‭ ‬آلاف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وشهدت‭ ‬مباراة‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬ضد‭ ‬كولون‭ ‬حضور‭ ‬21508‭ ‬متفرجين‭ ‬بملعب‭ (‬فيسر‭ ‬ستاديون‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬حضر‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭)‬،‭ ‬وآينتراخت‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬المنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬أليانز‭ ‬أرينا‭) ‬معقل‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري،‭ ‬فيما‭ ‬تواجد‭ ‬10269‭ ‬مشجعا‭ ‬لمتابعة‭ ‬لقاء‭ ‬لايبزج،‭ ‬الصاعد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬للبطولة،‭ ‬ضد‭ ‬فولفسبورج‭. ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المشجعين‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬لقاءات‭ ‬المراحل‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬111601‭ ‬متفرج،‭ ‬ليبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬4650‭ ‬متفرجا‭ ‬لكل‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬بكثير‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بالمسابقة‭.‬

وساهم‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬أي‭ ‬لقاءات‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للرجال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بسبب‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬الحالية،‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬لمباريات‭ ‬السيدات،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬بتلك‭ ‬المرحلة‭ ‬للمسابقة‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬للرجال‭. ‬

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