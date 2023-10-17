مدرب البرازيل يدافع عن نيمار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مونتيفيديو‭ (‬الأرجنتين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لنجم‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬والهلال‭ ‬السعودي‭ ‬نيمار،‭ ‬بعض‭ ‬تعرّضه‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬عقب‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬فنزويلا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

ورُمي‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬بكيس‭ ‬فشار‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بانتانال‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬الضيفة‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وإذ‭ ‬دان‭ ‬دينيز‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬اللائقة‮»‬،‭ ‬اعتبر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬نيمار‭ ‬بسبب‭ ‬التعطّش‭ ‬والرغبة‭ ‬اللذين‭ ‬يتمتع‭ ‬بهما‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬‮«‬كان‭ ‬حاسماً‭ (‬أمام‭ ‬فنزويلا‭) ‬وقدّم‭ ‬المساعدة‭. ‬لقد‭ ‬قلت‭ ‬بالفعل‭ ‬إن‭ ‬نيمار‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬نيمار‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬تفوّق‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬الأسطورة‭ ‬بيليه،‭ ‬ليصبح‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للبرازيل‭ ‬برصيد‭ ‬79‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬125‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭.‬

وأردف‭ ‬دينيز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬هو‭ ‬أرقام‭ ‬نيمار،‭ ‬فهو‭ ‬الأول‭ ‬تقريباً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‭ ‬المهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمهاجم‭. ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأهداف،‭ ‬والتمريرات‭ ‬الحاسمة،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأهداف،‭ ‬والمراوغة،‭ ‬والأول‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬بموقع‭ ‬الاختصاص‭. ‬الأرقام‭ ‬تشرح‭ ‬سبب‭ ‬وجوده‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المهاجم‭ ‬المنتقل‭ ‬أخيراً‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬بصفقة‭ ‬ضخمة،‭ ‬ويمثّل‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2010،‭ ‬منزعجاً‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭.‬

وقال‭ ‬نيمار‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬آتي‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬إجازة،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬الذهاب‭ ‬للتنزّه،‭ ‬جئت‭ ‬لأفعل‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬أحبه،‭ ‬وهو‭ ‬لعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬بلدي‮»‬‭.‬

وصعقت‭ ‬فنزويلا‭ ‬مضيفتها‭ ‬البرازيل‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬إدوارد‭ ‬بيلو،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬من‭ ‬غابريال‭ ‬ماغاليش‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬نيمار‭ (‬50‭)‬،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬تحلّ‭ ‬على‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬للبرازيل‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬فنزويلا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬عليها‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬واستقبلت‭ ‬الجماهير‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬بحفاوة،‭ ‬وتحديداً‭ ‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬ولادة‭ ‬ابنته‭ ‬مافي‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬كانت‭ ‬مشاعر‭ ‬الجماهير‭ ‬غاضبة‭ ‬على‭ ‬إهدار‭ ‬الفوز‭.‬

وقال‭ ‬نيمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬هناك‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا،‭ ‬ونقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬النتيجة‭ ‬حسب‭ ‬تمنياتنا،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬تتوقعه‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬