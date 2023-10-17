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اتحاد الكرة السويدي ينعى اثنين من مشجعيه

10/17/2023 7:21:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بروكسل‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬السويدي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الشخصين‭ ‬اللذين‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بروكسل‭ ‬كانا‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬منتخب‭ ‬السويد‭.‬

وكانت‭ ‬السويد‭ ‬تلعب‭ ‬ضد‭ ‬بلجيكا‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬عندما‭ ‬وردت‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬ليتم‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬حينما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬لتعادل‭ ‬المنتخبين‭ ‬1/1‭.‬

وأعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السويدية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حداد‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬مشجعين‭ ‬يرتديان‭ ‬ملابس‭ ‬زرقاء‭ ‬وصفراء‭ ‬لقيا‭ ‬حتفهما‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬نار،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الثنائي‭ -‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويتهما‭- ‬قد‭ ‬سافرا‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل‭ ‬خصيصا‭ ‬لحضور‭ ‬المباراة‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

أضاف‭ ‬الاتحاد‭: ‬‮«‬خواطرنا‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬أقارب‭ ‬الضحيتين‭. ‬لن‭ ‬ننسى‭ ‬أبدا‭ ‬من‭ ‬وقعا‭ ‬ضحية‭ ‬لهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬المتهور‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬السويدي‭ ‬غادر‭ ‬بالفعل‭ ‬العاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المميت‭.‬

وذكرت‭ ‬محطة‭ (‬إس‭ ‬تي‭ ‬في‭) ‬التلفزيونية‭ ‬السويدية‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬يان‭ ‬أندرسون‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬بإحدى‭ ‬رحلات‭ ‬الطيران‭ ‬العارض‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬اللقاء‭ ‬مباشرة‭.‬

وأكد‭ ‬يان‭ ‬أندرسون،‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السويدي،‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬طلبوا‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬سمعوا‭ ‬بوجود‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الشوطين،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬شعرت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬واقعي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬ما‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬نعيش‭ ‬فيه‭ ‬اليوم؟‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ألقي‭ ‬محاضرة‭ ‬للاعبين‭ ‬لكنني‭ ‬سمعت‭ ‬ذلك‭ ‬وكنت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬البكاء‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬400‭ ‬مشجع‭ ‬سويدي‭ ‬إلى‭ ‬فنادقهم‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬الشرطة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إبقاؤهم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬حتى‭ ‬الرابعة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬الثانية‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬العالمي‭) ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭. ‬وكان‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة،‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الملعب‭.‬

وتم‭ ‬مطالبة‭ ‬الجماهير‭ ‬السويدية‭ ‬بعدم‭ ‬إشهار‭ ‬أعلام‭ ‬بلدهم‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة،‭ ‬فيما‭ ‬عُرض‭ ‬عليهم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمرافقين‭ ‬للمطار‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬عودتهم‭.‬

وتابع‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭: ‬‮«‬أفكارنا‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭. ‬ندرك‭ ‬أنكم‭ ‬كنتم‭ ‬خائفين‭ ‬وقلقين،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬بقيتم‭ ‬هادئين‭ ‬واتبعتم‭ ‬التعليمات‭ ‬التي‭ ‬بثت‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬البلجيكي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬قتلت‭ ‬بالرصاص‭ ‬الرجل‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مواطنين‭ ‬سويديين‭ ‬بالرصاص،‭ ‬ويعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬لحضور‭ ‬المباراة‭.‬

وعثرت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬بحوزة‭ ‬منفذ‭ ‬العملية‭ ‬التونسي‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬حيث‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬باستخدامه‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭.‬

وربما‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬مجددا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬بلجيكا‭ ‬رسميا‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬المقبلة،‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬بألمانيا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬القادم،‭ ‬فيما‭ ‬تلاشت‭ ‬آمال‭ ‬المنتخب‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬يحسم‭ ‬منتخب‭ ‬بلجيكا‭ ‬بعد‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬المنتخبات‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬قرعة‭ ‬نهائيات‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬بألمانيا‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬النمساوي‭ ‬صعد‭ ‬برفقة‭ ‬نظيره‭ ‬البلجيكي‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ (‬يورو‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬ومازال‭ ‬بإمكانه‭ ‬الانقضاض‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬خوض‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭): ‬‮«‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬تقرر،‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬الفريقين‭ ‬وسلطات‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية،‭ ‬إلغاء‭ ‬مباراة‭ ‬بلجيكا‭ ‬والسويد‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ (‬يورو‭ ‬2024‭). ‬سيتم‭ ‬كشف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬فرنسا‭ ‬المجاورة‭ ‬لبلجيكا،‭ ‬تم‭ ‬مضاعفة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬الدولية‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬بين‭ ‬منتخب‭ (‬الديوك‭) ‬وضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بمدينة‭ ‬ليل،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانين‭.‬

وكانت‭ ‬فرنسا‭ ‬شهدت‭ ‬هجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2015،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬3‭ ‬انتحاريين‭ ‬بتفجير‭ ‬أنفسهم‭ ‬خارج‭ ‬ملعب‭ ‬فرنسا‭ ‬الدولي‭ (‬ستاد‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬وضيفه‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭.‬

وكان‭ ‬بعض‭ ‬المهاجمين‭ ‬الإسلاميين‭ ‬قد‭ ‬جاؤوا‭ ‬من‭ ‬بلجيكا‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬العريق‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

وكانت‭ ‬هناك‭ ‬اضطرابات‭ ‬جماهيرية‭ ‬وقعت‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬نفس‭ ‬المنتخبين‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬الملعب‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعرضت‭ ‬لندن‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

وكشفت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬شرطية‭ ‬قوية‭ ‬مطبقة‭ ‬لمباراة‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬إنجلترا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬ويمبلي،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تجربتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬موثوقين‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الرياضية‭ ‬للجماهير‮»‬‭.‬

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