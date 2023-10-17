المنتدى ينطلق اليوم في الرياضعبدالعزيز الفيصل يفتتح ((الشرق الأوسط للرياضة والسلام))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يفتتح‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرياضة‭ ‬والسلام،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬الرياضة‭ ‬والسلام،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬بمدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمير‭ ‬ألبرت‭ ‬الثاني‭ ‬أمير‭ ‬موناكو‭.‬

ويهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الرياضة‭ ‬مفتاح‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السعودية‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الرياضة‭ ‬كقناة‭ ‬لنشر‭ ‬القيم‭ ‬والمواقف‭ ‬والسلوكيات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬العالمي،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬وتأثير‭ ‬كأداة‭ ‬اتصالية‭ ‬عالمية‭ ‬ولغة‭ ‬يتحدثها‭ ‬الجميع،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬رياضيي‭ ‬العالم‭ ‬ورجال‭ ‬المال‭ ‬والأعمال‭ ‬وشخصيات‭ ‬علمية‭ ‬ومسؤولي‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وشركات‭ ‬رياضية‭ ‬ووكالات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

ويتناول‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يُنظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬حي‭ ‬السفارات‭ ‬بالهيئة‭ ‬الملكية‭ ‬بمدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬محور‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬شقها‭ ‬الرياضي‭ ‬بمشاركة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬الأمير‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مساعد،‭ ‬وأضواء‭ ‬العريفي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬لشؤون‭ ‬الرياضة،‭ ‬وجيري‭ ‬إنزيريلو‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوابة‭ ‬الدرعية‭. ‬

وتشهد‭ ‬جلسة‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬مشاركة‭ ‬الأميرة‭ ‬دليل‭ ‬بنت‭ ‬نهار‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬مستشار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية،‭ ‬وأسماء‭ ‬الجاسر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للدراجات،‭ ‬وكزافييه‭ ‬مالينفر‭ ‬مسؤول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭.‬

وسيتحدث‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬الفوزان‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للحوار‭ ‬الوطني،‭ ‬والبتول‭ ‬باروم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬السعودية،‭ ‬والدكتور‭ ‬ستيفان‭ ‬سومر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مدارس‭ ‬مسك،‭ ‬عن‭ ‬محور‭ ‬أثر‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الأطفال‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادة‭.‬

وتقام‭ ‬جلسة‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬وكولومبيا‭ ‬وبوروندي‭.‬

وسيتناول‭ ‬كايلاش‭ ‬ساتيارثي،‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬2014،‭ ‬محور‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة‭.‬

وسيتطرق‭ ‬سامي‭ ‬الجابر‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التعايش،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ناصر‭ ‬الخاطر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمونديال‭ ‬كاس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬قطر2022‭)‬،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬رابطة‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬السعودي‭.‬

وتختتم‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬بإقامة‭ ‬جلسة‭ ‬الإرث‭ ‬الرياضي‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬لين‭ ‬روبنسون‭ ‬رئيس‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بأمانة‭ ‬الكومنولث،‭ ‬وهني‭ ‬ثلجية‭ ‬مدير‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬وتشوي‭ ‬تشونج‭ ‬وون‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكوندو‭.‬

وعقب‭ ‬نهاية‭ ‬الجلسات،‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الرياضة‭ ‬والسلام‭. ‬



