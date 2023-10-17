المنتدى ينطلق اليوم في الرياضعبدالعزيز الفيصل يفتتح ((الشرق الأوسط للرياضة والسلام))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (د ب أ): يفتتح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الأربعاء، منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام، الذي تنظمه منظمة الرياضة والسلام، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، على مدى يومين بمدينة الرياض، بحضور الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو.
ويهدف المنتدى الذي يقام بعنوان «الرياضة مفتاح السلام»، بحسب بيان للجنة الأولمبية السعودية الذي نشرته على موقعها الالكتروني، إلى تعزيز دور الرياضة كقناة لنشر القيم والمواقف والسلوكيات الإيجابية التي تؤدي إلى إرساء قيم السلام العالمي، وذلك لما تتمتع به الرياضة من قوة وتأثير كأداة اتصالية عالمية ولغة يتحدثها الجميع، بمشاركة نخبة من رياضيي العالم ورجال المال والأعمال وشخصيات علمية ومسؤولي منظمات غير ربحية من مختلف دول العالم وشركات رياضية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
ويتناول المنتدى الذي يُنظم بالتعاون مع مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية بمدينة الرياض، محور رؤية المملكة 2030 في شقها الرياضي بمشاركة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأضواء العريفي مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، وجيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية.
وتشهد جلسة المساواة بين الجنسين في الرياضة، مشاركة الأميرة دليل بنت نهار آل سعود مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأسماء الجاسر نائب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، وكزافييه مالينفر مسؤول الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية.
وسيتحدث الأمير خالد بن الوليد بن طلال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والدكتور عبدالله الفوزان أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والبتول باروم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية، والدكتور ستيفان سومر مدير عام مدارس مسك، عن محور أثر الرياضة في تمكين الأطفال ليصبحوا قادة.
وتقام جلسة ثقافة السلام، بمشاركة نجوم من الهند وكولومبيا وبوروندي.
وسيتناول كايلاش ساتيارثي، الحائز على جائزة نوبل للسلام 2014، محور السلام من خلال الرياضة.
وسيتطرق سامي الجابر عن دور كرة القدم في تحقيق التعايش، بمشاركة ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال كاس العالم لكرة القدم (قطر2022)، وعدد من مسؤولي رابطة دوري المحترفين السعودي.
وتختتم جلسات اليوم الأول، بإقامة جلسة الإرث الرياضي الاجتماعي، بمشاركة لين روبنسون رئيس تطوير السياسات الاجتماعية بأمانة الكومنولث، وهني ثلجية مدير الاتصالات المؤسسية في (الفيفا)، وتشوي تشونج وون رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو.
وعقب نهاية الجلسات، سيتم توزيع الجوائز السنوية لمنظمة الرياضة والسلام.
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