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لحضور مباريات كأس آسيا لكرة القدم 2023قطر والسعودية والهند الأكثـر شراء للدفعة الأولى من التذاكر

10/17/2023 7:21:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ (‬قطر‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬تصدرت‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية‭ ‬والهند‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬شراء‭ ‬لتذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬مع‭ ‬نفاد‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التذاكر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وبيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬تذكرة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المبيعات،‭ ‬فيما‭ ‬سيقوم‭ ‬المنظمون‭ ‬بإصدار‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التذاكر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القريبة‭ ‬المقبلة‭. ‬

وبلغ‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمبيعات‭ ‬81209‭ ‬تذكرة،‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬منظمي‭ ‬البطولة‭ ‬انطلاق‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭ ‬بواقع‭ ‬51‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬استادات‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬و10‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2024‭. ‬

وبعد‭ ‬استضافة‭ ‬المونديال‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬تحتضن‭ ‬قطر‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بعد‭ ‬1988‭ ‬و2011‭.‬

وتقام‭ ‬مباراة‭ ‬الافتتاح‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬ولبنان‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬المونديالي‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬طاقته‭ ‬الاستيعابية‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬88‭ ‬ألف‭ ‬مقعد،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬أيضاً‭ ‬النهائي‭.‬

وكان‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬استضاف‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمونديال‭ ‬قطر‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬الأرجنتين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فرنسا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

وتبدأ‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ريالاً‭ ‬قطرياً‭ (‬نحو‭ ‬7‭ ‬دولارات‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬المنظمون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬هيّا‮»‬‭ ‬غير‭ ‬إلزامية‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬الاستادات‭.‬

وأضاف‭ ‬المنظمون‭ ‬ان‭ ‬التذاكر‭ ‬‮«‬ستتوفر‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تذاكر‭ ‬رقمية،‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬كتذاكر‭ ‬إلكترونية‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال‭. ‬وسيتمكن‭ ‬المشجعون‭ ‬من‭ ‬تنزيل‭ ‬التذاكر‭ ‬إلى‭ ‬محافظهم‭ ‬الرقمية،‭ ‬ويعني‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتصال‭ ‬هواتفهم‭ ‬بشبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬أثناء‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬الاستادات‮»‬‭.‬

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