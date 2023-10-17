خسارة ثالثة للمنتخب السعودي بقيادة مانشيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بورتيماو‭ (‬البرتغال‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تلقى‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خسارته‭ ‬الودية‭ ‬الثالثة‭ ‬منذ‭ ‬تسلم‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬المهام‭ ‬الفنية،‭ ‬وجاءت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مالي‭ ‬1‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بورتيماو‭ ‬بالبرتغال‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬معسكره‭ ‬الإعدادي‭. ‬

سجل‭ ‬موسى‭ ‬دومبيا‭ (‬14‭) ‬وهماري‭ ‬تراوري‭ (‬42‭) ‬ولاسين‭ ‬سينايكو‭ (‬71‭) ‬أهداف‭ ‬مالي،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ (‬58‭).‬

وخاضت‭ ‬السعودية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مانشيني،‭ ‬مدرب‭ ‬إيطاليا‭ ‬السابق،‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬خسرت‭ ‬منها‭ ‬ثلاثا‭ ‬أمام‭ ‬كوستاريكا‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ومالي‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬فيما‭ ‬تعادلت‭ ‬بشق‭ ‬النفس‭ ‬مع‭ ‬نيجيريا‭ ‬2‭-‬2‭.‬

وصدم‭ ‬مانشيني‭ (‬58‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي،‭ ‬عالم‭ ‬الكرة‭ ‬المستديرة‭ ‬عموما‭ ‬والإيطالي‭ ‬تحديداً‭ ‬بقرار‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنجلترا‭ ‬بالفوز‭ ‬عليها‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬معقلها‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استقالة‭ ‬مانشيني،‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬تعاقده‭ ‬معه‭ ‬لأربعة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬سيتقاضى‭ ‬بموجبها‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنوياً‭ ‬وفق‭ ‬التقديرات‭ ‬الإعلامية‭.‬

ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لتصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬باكستان‭ ‬والأردن‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭.‬

وتلعب‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬تايلاند‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬آملة‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬لقبها‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬1984‭ ‬و1988‭ ‬و1996‭.‬

ودانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لمالي،‭ ‬وكادت‭ ‬تخطف‭ ‬هدف‭ ‬الأسبقية‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬عندما‭ ‬كسر‭ ‬فوسيني‭ ‬دياباتي‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل‭ ‬وانفرد‭ ‬بالمرمى،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للكرة‭.‬

ومن‭ ‬هجمة‭ ‬منسقة،‭ ‬تمكنت‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬توغل‭ ‬موسى‭ ‬دومبيا‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬أرضية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ (‬14‭) ‬الذي‭ ‬اهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬عندما‭ ‬انطلق‭ ‬هماري‭ ‬تراوري‭ ‬من‭ ‬العمق‭ (‬42‭). ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عندما‭ ‬استقبل‭ ‬الدوسري‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الأيسر،‭ ‬توغل‭ ‬بها‭ ‬للعمق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسددها‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬إسماعيل‭ ‬دياوارا‭ (‬58‭).‬

ومن‭ ‬هفوة‭ ‬دفاعية،‭ ‬أهدر‭ ‬المنتخب‭ ‬المالي‭ ‬هدفاً‭ ‬محققاً‭ ‬عندما‭ ‬واجه‭ ‬فوسيني‭ ‬دياباتي‭ ‬المرمى‭ ‬ولعب‭ ‬الكرة‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ (‬70‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الثالث‭ ‬عندما‭ ‬كسر‭ ‬لاسين‭ ‬سينايكو‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل‭ ‬ولعب‭ ‬الكرة‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬العويس‭ (‬71‭) .‬

وتهيأت‭ ‬فرصة‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬دياوارا‭ ‬تصدى‭ ‬لكرة‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ (‬75‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬وقف‭ ‬القائم‭ ‬بوجه‭ ‬علي‭ ‬هزازي‭. ‬واصطدمت‭ ‬كرة‭ ‬موسى‭ ‬دومبيا‭ ‬بقائم‭ ‬المرمى‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬