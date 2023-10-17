الـ ((VAR)) بيد الجمهور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تطبيق‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬لمشاهدي‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الألمانية،‭ ‬لرؤية‭ ‬قرارات‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭)‬،‭ ‬متاحا‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬تقدير‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لتصريحات‭ ‬قائد‭ ‬المشروع،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

واشتكى‭ ‬المشجعون‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬علمهم‭ ‬بقرارات‭ ‬حكام‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعدين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬لمشاهدي‭ ‬المباريات‭ ‬عبر‭ ‬شاشات‭ ‬التلفاز‭ ‬رؤية‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يراجعه‭ ‬حكام‭ ‬اللقاءات‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬شاشة‭ ‬كبيرة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الملاعب،‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إعلان‭ ‬القرارات،‭ ‬وهناك‭ ‬بعض‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬تفتقد‭ ‬هذه‭ ‬الشاشات‭ ‬أيضا‭.‬

وصرح‭ ‬الحكم‭ ‬السابق‭ ‬يوخن‭ ‬دريس،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬المخصص‭ ‬للجماهير‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أداة‭. ‬لقد‭ ‬اكتملت‭ ‬مرحلة‭ ‬الفكرة‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬ونحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التخطيط‭ ‬ونسأل‭ ‬أنفسنا‭ ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬دريس‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المعيار‭ ‬الذهبي‭ ‬ببساطة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬زوار‭ ‬الملاعب‭ ‬ومشاهدو‭ ‬التلفاز‭ ‬نفس‭ ‬الصور‭ ‬أثناء‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬تدخل‭ ‬تقنية‭ ‬فار‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشجع‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬مستوى‭ ‬مشاهد‭ ‬التلفزيون‮»‬‭.‬

أشار‭ ‬دريس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بحاجة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬لتأخير‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬مثل‭ ‬قيود‭ ‬حقوق‭ ‬الوسائط،‭ ‬كما‭ ‬يرغب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نفس‭ ‬الصور‭ ‬المذاعة‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬الكبيرة‭ ‬متواجدة‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬أيضا‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬ولا‭ ‬يقضون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬هواتفهم‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬ألمانية‭ ‬أخرى‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬اتباع‭ ‬النموذج‭ ‬الإنجليزي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬الأحاديث‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬بين‭ ‬الحكام‭ ‬ومساعدي‭ ‬الفيديو‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الجدلية‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬حديثه،‭ ‬أكد‭ ‬دريس‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متفائل‭ ‬بإمكانية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الابتكار‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭. ‬لقد‭ ‬قطعنا‭ ‬شوطا‭ ‬طويلا‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬المحتوى‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬اعترافه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بأن‭ ‬قضايا‭ ‬الخصوصية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حل‭.‬