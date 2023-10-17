الـ ((VAR)) بيد الجمهور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ): يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول، لمشاهدي مباريات كرة القدم في الملاعب الألمانية، لرؤية قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، متاحا «خلال النصف الثاني من الموسم الجاري على أقرب تقدير»، وفقا لتصريحات قائد المشروع، أمس الثلاثاء.
واشتكى المشجعون في الملاعب الألمانية من عدم علمهم بقرارات حكام الفيديو المساعدين، في الوقت الذي يمكن لمشاهدي المباريات عبر شاشات التلفاز رؤية كل ما يراجعه حكام اللقاءات.
وعادة ما تكون هناك شاشة كبيرة فقط في الملاعب، يتم من خلالها إعلان القرارات، وهناك بعض الملاعب التي تفتقد هذه الشاشات أيضا.
وصرح الحكم السابق يوخن دريس، الذي يعمل الآن في الاتحاد الألماني لكرة القدم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس الثلاثاء «نحن متفقون على أن التطبيق المخصص للجماهير في الملاعب يمكن أن يكون أداة. لقد اكتملت مرحلة الفكرة في المشروع، ونحن الآن في مرحلة التخطيط ونسأل أنفسنا كيف يمكننا أن ننجح في التنفيذ».
أضاف دريس «ينبغي أن يكون المعيار الذهبي ببساطة هو أن يرى زوار الملاعب ومشاهدو التلفاز نفس الصور أثناء الحالات التي تستدعي تدخل تقنية فار. يجب أن يكون المشجع في المدرجات على نفس مستوى مشاهد التلفزيون».
أشار دريس إلى أن عددا من المشكلات لا تزال بحاجة لإيجاد حلول وهو ما قد يؤدي لتأخير تنفيذ المشروع مثل قيود حقوق الوسائط، كما يرغب أيضا في أن تكون نفس الصور المذاعة على الشاشات الكبيرة متواجدة في التطبيق أيضا حتى تكون جميع الحالات متاحة أمام المشجعين في المدرجات ولا يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم.
يشار إلى أن هناك خطة ألمانية أخرى قيد التنفيذ وهي فكرة اتباع النموذج الإنجليزي من خلال نشر الأحاديث التي تدور بين الحكام ومساعدي الفيديو قبل اتخاذ القرارات الحاسمة في الحالات الجدلية.
وفي نهاية حديثه، أكد دريس «أنا متفائل بإمكانية تنفيذ هذا الابتكار قبل نهاية الموسم الحالي. لقد قطعنا شوطا طويلا نسبيا في التفكير في المحتوى»، مع اعترافه في الوقت ذاته بأن قضايا الخصوصية لا تزال بحاجة إلى حل.
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