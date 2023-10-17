رئيس نادي سار وحكم الكرة الطائرة الدولي عباس عبد الرضا:

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حاوره‭: ‬علي‭ ‬ميرزا

من‭ ‬خلال‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحديث‭ ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬حكمنا‭ ‬الدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عباس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تأكد‭ ‬لنا‭ ‬للمرة‭ ‬المليون‭ ‬أن‭ ‬البطولات‭ ‬والألقاب‭ ‬والإنجازات‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬فراغ‭ ‬أو‭ ‬بضربة‭ ‬حظ،‭ ‬وإنما‭ ‬يسبقها‭ ‬رؤى‭ ‬واضحة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬مدروسة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الهرم‭ ‬المقلوب،‭ ‬وأناس‭ ‬وضعوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬رهن‭ ‬المسؤولية‭ ‬لترك‭ ‬بصمة‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والمضاعف‭ ‬سعيا‭ ‬للحفر‭ ‬في‭ ‬الصخر‭.. ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬يتعلق‭ ‬باحتضان‭ ‬لعبة‭ ‬واحدة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬يستحق‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬التوقف‭ ‬عنده،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مخرجاته،‭ ‬حديث‭ ‬ممتع‭ ‬وشيق‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬سار‭.‬





} ‭ ‬عندما‭ ‬يدور‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬لعبة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ألا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.. ‬هل‭ ‬بات‭ ‬النادي‭ ‬يمثل‭ ‬مدرسة‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة؟‭ ‬وكيف؟

‭- ‬أصبح‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬رقما‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهذا‭ ‬يعود‭ ‬للعمل‭ ‬المتواصل‭ ‬خلال‭ ‬سنين‭ ‬كثيرة‭ ‬مضت،‭ ‬وجهود‭ ‬مخلصة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬سار‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وأنهم‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الحالية‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬المسيرة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬اسم‭ ‬سار‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬دائما‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬وضعوا‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لخمس‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة،‭ ‬والهدف‭ ‬منها‭ ‬صناعة‭ ‬أبطال‭ ‬للمستقبل،‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬فقد‭ ‬تحققت‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬عبر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬إبقاء‭ ‬اسم‭ ‬سار‭ ‬مرتبطا‭ ‬بكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬يحتاج‭ ‬لمجهودات‭ ‬مضاعفة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسعون‭ ‬إليه‭ ‬دائما،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والممنهج‭ ‬يستطيعون‭ ‬أن‭ ‬يجعلوا‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭.‬

} ‭ ‬استقطاب‭ ‬مدرب‭ ‬محترف‭ ‬مصري‭ ‬الجنسية‭ ‬للإشراف‭ ‬عن‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‮

«‬القاعدة‮»‬‭ ‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك؟‭ ‬ولماذا‭ ‬اتجهتم‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬المصرية‭ ‬وليس‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال؟

‭- ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬وضع‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الكابتن‭ ‬حسام‭ ‬‮«‬مصري‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬إذ‭ ‬يرون‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬بمكان‭ ‬ولضمان‭ ‬استمرار‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬في‭ ‬الريادة،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬بقطاع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬ونظرا‭ ‬للخبرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الكابتن‭ ‬حسام،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قربه‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬البلد‭ ‬نظرا‭ ‬للفترة‭ ‬التي‭ ‬أمضاها‭ ‬مدربا‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أخذهم‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بالتعاقد‭ ‬معه‭.‬

وأوضح‭ ‬أنهم‭ ‬آثروا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المدرب‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعد‭ ‬الأبرز‭ ‬عربيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬سهولة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التحدث‭ ‬باللغة‭ ‬نفسها،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬يوفر‭ ‬تواصلا‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمر‭ ‬بحسب‭ ‬توضيحه‭.‬

واعتبر‭ ‬عباس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬بأن‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬سلفا‭ ‬لتطوير‭ ‬اللعبة،‭ ‬وتأسيس‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬ – والكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬سار – ‭ ‬كان‭ ‬الكابتن‭ ‬حسام‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬تجربته‭ ‬وخبرته‭ ‬الكبيرة،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬المصرية‭ ‬معروفة،‭ ‬وتعد‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬

وتوقف‭ ‬عند‭ ‬مدرسة‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬للعبة‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬غنية‭ ‬عن‭ ‬التعريف،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬تقف‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬وتحول‭ ‬دون‭ ‬استقطاب‭ ‬مدرب‭ ‬من‭ ‬بلدانها‭ ‬منها‭ ‬اللغة،‭ ‬وصعوبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحادات‭ ‬المعنية‭ ‬لجلب‭ ‬المدربين‭.‬‮

‬

} ‭ ‬عباس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬حكم‭ ‬دولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ولكنه‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬لعبة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬ناديه‭.. ‬ما‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعتك‭ ‬لتولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬اللعبة؟

‭- ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬مارسها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حياته‭ ‬العمرية،‭ ‬وارتبط‭ ‬بها‭ ‬ارتباطا‭ ‬قويا،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬ترأس‭ ‬جهاز‭ ‬اللعبة‭ ‬خلال‭ ‬2007‭ ‬إلى‭ ‬2009،‭ ‬وكان‭ ‬عضوا‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للعبة‭ ‬2009‭-‬2010‭.‬

} ‭ ‬هل‭ ‬وجودك‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬رئاسة‭ ‬النادي‭ ‬جعلك‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬هموم‭ ‬واحتياجات‭ ‬اللعبة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تسهل‭ ‬مأموريتها؟‭ ‬وكيف؟

‭- ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬المسؤول

على‭ ‬رأس‭ ‬الهرم‭ ‬فهذا‭ ‬يجعله‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬ومدربين‭ ‬والاتحاد

وحتى‭ ‬الجمهور‭ ‬أيضا،‭ ‬وشبكة‭ ‬الاتصال‭ ‬هذه‭ ‬تتيح‭ ‬لك‭ ‬الفرصة‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬وتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتسهيل‭ ‬العقبات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

} ‭ ‬هل‭ ‬تعتمدون‭ ‬في‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬المردود‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تحصلون‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية،‭ ‬أم‭ ‬لديكم‭ ‬مواردكم‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬استثمار‭ ‬‮«‬وسبونسر»؟

‭- ‬وقال‭ ‬بأن‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بأن‭ ‬الميزانيات‭ ‬المخصصة‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬عبر‭ ‬تقليصها‭ ‬بنسب‭ ‬كبيرة،‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬لا‭ ‬تفي‭ ‬بالحاجة‭ ‬لتغطية‭ ‬مصروفات‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بالباهظة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تضخم‭ ‬الأسعار‭ ‬وخاصة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬لذلك‭ ‬بحسب‭ ‬قوله

اتجهوا‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتقليل‭ ‬المصاريف،‭ ‬وأنهم‭ ‬يسيرون‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬مالية‭ ‬مدروسة

سعيا‭ ‬إلى‭ ‬تنوع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬وقطعوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬شوطا‭ ‬كبيرا‭ ‬كما‭ ‬قال‭.‬

} ‭ ‬كيف‭ ‬هي‭ ‬علاقتكم‭ ‬باتحاد‭ ‬التنس؟‭ ‬وهل‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرتكم‭ ‬ومشاركاتكم‭ ‬الخارجية؟‮

‬

‭- ‬وصف‭ ‬العلاقة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬طيبة‭ ‬بين‭ ‬ناديه‭ ‬والاتحاد،‭ ‬وأرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬حكمة‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومختلف‭ ‬الأندية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬قريب‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ولم‭ ‬يتمالك‭ ‬عباس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الشكر‮

‬‭ ‬لرئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬والمتواصل‭ ‬للنادي،‭ ‬وتذليل‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تواجه‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬المشاركات‭ ‬الداخلية‭ ‬أو‭ ‬الخارجية،‭ ‬أما‭ ‬بشأن‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬فالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬و‭ ‬توجيهاته‭ ‬السديدة‭ ‬لدعم‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬فهي‭ ‬حاضرة‭ ‬بقوة،‮

‬‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬دور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬ومتابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬للمشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬للنادي‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭.‬

} ‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تطمئن‭ ‬المتابعين‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬النادي؟‭ ‬وهل‭ ‬تتعاملون‭ ‬باحترافية‭ ‬مع‭ ‬اللعب

‭- ‬وأكد‭ ‬بأن

مستقبل‭ ‬النادي‭ ‬بخير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لعبة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬وما‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب،‭ ‬وحصول‭ ‬لاعب‭ ‬النادي‭ ‬والمنتخب‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬علوي‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬العرب‭ ‬تحت‭ ‬11‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬ووصول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬منافسات

الفردي‭ ‬والزوجي‭ ‬الي‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مشاركتهم‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬إلا‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقوله،‭ ‬وأنهم‭ ‬يسعون‭ ‬للوصول‭ ‬الي‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬ومصادر‭ ‬دخل‭ ‬كبيرة،‭ ‬ويتطلعون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النادي‭.‬‮

‬

وأضاف‭ ‬بأنهم‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬كمسؤولين‮

‬يسعون‭ ‬دائما‭ ‬لتهيئة‭ ‬كل‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬للأبطال،‭ ‬وتبقى‭ ‬مسألة‭ ‬استمرارية‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الريادة‭ ‬خاضعة‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتضافر‭ ‬جهودهم‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭.‬

} ‭ ‬هل‭ ‬لديكم‭ ‬ألعاب‭ ‬أخرى‭ ‬تزاحم‭ ‬لعبة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬اللعبة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يتنفسها‭ ‬أبناء‭ ‬منطقة‭ ‬سار؟

‭- ‬وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬حضور‭ ‬من‭ ‬المزاولة‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬وحققوا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامين‭ ‬متتالين‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بالدعم‭ ‬الكافي‭ ‬للاستمرارية،‮

‬‭ ‬ومتى‭ ‬لمسوا

الاهتمام‭ ‬الحقيقي‭ ‬بهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬والتقدير‭ ‬للإنجازات‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬تجاوبا‭ ‬آخر‭.‬

} ‭ ‬أنت‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬اللعبة‭ ‬وحكم‭ ‬دولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وظيفتك‭ ‬الرسمية‭ ‬ومسؤوليتك‭ ‬الأسرية‭.. ‬أليس‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يشكل‭ ‬ضغوطا‭ ‬وربكة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬على‭ ‬عباس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا؟‭ ‬وكيف‭ ‬توفق‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬ذلك؟

‭- ‬ويرى‭ ‬من‭ ‬زاويته‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬تنظيمية،‭ ‬وإعطاء‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬وقته‭ ‬المخصص،‭ ‬وبذل‭ ‬الجهد‭ ‬المضاعف،‭ ‬سيوفر‭ ‬لك‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬للإبداع‭ ‬والنجاح،‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضغوطا‭ ‬وصفها‭ ‬بالكثيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬وطأتها‭ ‬هو‭ ‬حب‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأهل‭ ‬والأصدقاء‭ ‬ومساندتهم‭ ‬لك‭ ‬عوامل‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تساعدك‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬العمل،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬حبك‭ ‬النابع‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬للعمل‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‮

‬يساعدك‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬وعدم‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬مطب‭ ‬الإرباك‭.‬