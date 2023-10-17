اتحاد السلة يُحدد آلية دخول الجماهير وطرح تذاكر السوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة الطريقة والآلية الخاصة بتذاكر الجماهير لمباراة كأس السوبر المصري بين القطبين المصريين الأهلي والزمالك التي تستضيفها مملكة البحرين يوم الجمعة 20 اكتوبر عند السابعة مساءً على صالة مدينة خليفة الرياضية، إذ تم نشر الموقع الخاص ببيع التذاكر على الحسابات الرسمية للاتحاد في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً سيتم اليوم الأربعاء طرح تذاكر مباريات كأس السوبر البحريني بين المنامة والمحرق الذي سيقام عند الثامنة من مساء يوم غد الخميس 19 أكتوبر بنفس الصالة.
وتحددت تذاكر السوبر المصري بقيمة 1.2 دينار بحريني وهي مُتاحة عبر (الأونلاين) فقط ولن يتم بيعها بجوار الصالة، وسيكون دخول الجماهير للسوبر المصري والبحريني من البوابة الخلفية لمدينة خليفة الرياضية مثلما حصل في المباريات الأخيرة للموسم الماضي، وسيتم فتح أبواب الصالة قبل ساعتين من انطلاقها. ويدعو الاتحاد البحريني لكرة السلة إلى عدم وجود الجماهير في محيط الصالة لمن هم لا يحملون تذاكر المباراة، فيما لن يُسمح بدخول اليافطات بالنسبة إلى الجماهير في السوبر المصري وسيتم السماح فقط بدخول علم البحرين ومصر وأعلام الناديين.
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