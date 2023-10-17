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اتحاد السلة يُحدد آلية دخول الجماهير وطرح تذاكر السوبر

10/17/2023 7:21:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الطريقة‭ ‬والآلية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتذاكر‭ ‬الجماهير‭ ‬لمباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬القطبين‭ ‬المصريين‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬اكتوبر‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬الموقع‭ ‬الخاص‭ ‬ببيع‭ ‬التذاكر‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬الرسمية‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وأيضاً‭ ‬سيتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬عند‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬بنفس‭ ‬الصالة‭.‬

وتحددت‭ ‬تذاكر‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وهي‭ ‬مُتاحة‭ ‬عبر‭ (‬الأونلاين‭) ‬فقط‭ ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬بيعها‭ ‬بجوار‭ ‬الصالة،‭ ‬وسيكون‭ ‬دخول‭ ‬الجماهير‭ ‬للسوبر‭ ‬المصري‭ ‬والبحريني‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ ‬الخلفية‭ ‬لمدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬مثلما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وسيتم‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬الصالة‭ ‬قبل‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬انطلاقها‭. ‬ويدعو‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الصالة‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة،‭ ‬فيما‭ ‬لن‭ ‬يُسمح‭ ‬بدخول‭ ‬اليافطات‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬وسيتم‭ ‬السماح‭ ‬فقط‭ ‬بدخول‭ ‬علم‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬وأعلام‭ ‬الناديين‭.‬

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