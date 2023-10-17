مؤتمر صحفي لمدربي الفريقين عصر الخميسبعـثة الزمـالك تصــل البحــرين واليــوم يصــل الأهــلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

وصلت‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الزمالك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬أمام‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬فيما‭ ‬ستصل‭ ‬بعثة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬بعثة‭ ‬الزمالك‭ ‬أيمن‭ ‬عمار‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالإنابة‭ ‬وكبار‭ ‬المسئولين‭ ‬بالسفارة‭ ‬وسعود‭ ‬البحري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭.‬

وأعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المسئولة‭ ‬برنامجاً‭ ‬خاصاً‭ ‬وحافلاً‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفريقين‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصولهما‭ ‬لمقر‭ ‬الإقامة،‭ ‬حيث‭ ‬سيقيم‭ ‬الزمالك‭ ‬بفندق‭ ‬هيلتون‭ ‬الجفير‭ ‬والأهلي‭ ‬بفندق‭ ‬الريجنسي‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬ترتيبات‭ ‬أماكن‭ ‬التدريب‭ ‬وتحديد‭ ‬الأوقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬فريق‭.‬

ويترأس‭ ‬بعثة‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬أحمد‭ ‬عادل‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬وتضم‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬أحمد‭ ‬مرعي‭ ‬والمدرب‭ ‬العام‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬والمدرب‭ ‬سمير‭ ‬جودة‭ ‬والمعد‭ ‬البدني‭ ‬رامي‭ ‬طاهر‭ ‬والطبيب‭ ‬اسلام‭ ‬محمد‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬محمد‭ ‬مسعد‭ ‬و15‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬محمود،‭ ‬خالد‭ ‬عبدالناصر،‭ ‬أدهم‭ ‬العيدة،‭ ‬معز‭ ‬أيمن،‭ ‬عمر‭ ‬هاشم،‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬أنور،‭ ‬علي‭ ‬مصطفى‭ ‬حجازي،‭ ‬أحمد‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدو،‭ ‬ياسين‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬عمر،‭ ‬زياد‭ ‬أيمن‭ ‬محمد،‭ ‬وليد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالجواد‭ ‬والمحترف‭ ‬أوفينتون‭ ‬انتوني‭ ‬مايو‭.‬

بينما‭ ‬تضم‭ ‬البعثة‭ ‬الأهلاوية‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬جولبي‭ ‬اوغستون،‭ ‬المدرب‭ ‬العام‭ ‬أحمد‭ ‬حسني،‭ ‬المدرب‭ ‬رامي‭ ‬الدياسطي‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬طه‭ ‬الغنام،‭ ‬الطبيب‭ ‬محمد‭ ‬جاد‭ ‬راغب،‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬عبده،‭ ‬المعد‭ ‬البدني‭ ‬محمد‭ ‬إيهاب،‭ ‬التأهيل‭ ‬البدني‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬عزالدين،‭ ‬الإداري‭ ‬وليد‭ ‬أحمد‭ ‬الخراط،‭ ‬و13‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ ‬أحمد،‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬أبوالنصر،‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬مهيب،‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬سمير،‭ ‬إيهاب‭ ‬محمد‭ ‬أمين،‭ ‬عمرو‭ ‬شريف‭ ‬محمد،‭ ‬عمر‭ ‬طارق‭ ‬محمد،‭ ‬عمرو‭ ‬علاء‭ ‬الدين،‭ ‬عمر‭ ‬محمد‭ ‬أنور،‭ ‬مروان‭ ‬محمد‭ ‬حسن،‭ ‬مؤمن‭ ‬طارق‭ ‬خيري،‭ ‬يوسف‭ ‬اسامة‭ ‬أحمد‭ ‬والمحترف‭ ‬مارك‭ ‬ستيفن‭ ‬ليون‭.‬

وسيباشر‭ ‬الفريقان‭ ‬التدريبات‭ ‬فور‭ ‬وصولهما‭ ‬للبحرين،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الخاص‭ ‬بالفريقين‭ ‬وسيقام‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬19‭ ‬اكتوبر‭ ‬بقاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬وقائده‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬30‭ ‬عصراً‭ ‬ومؤتمر‭ ‬مدرب‭ ‬الزمالك‭ ‬وقائده‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬45‭ ‬عصراً،‭ ‬ويوجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الدعوة‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمرين‭ ‬وتغطيتهما‭.‬