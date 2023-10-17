مؤتمر صحفي لمدربي الفريقين عصر الخميسبعـثة الزمـالك تصــل البحــرين واليــوم يصــل الأهــلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
وصلت عصر أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي عند السابعة من مساء الجمعة 20 أكتوبر على صالة مدينة خليفة الرياضية، فيما ستصل بعثة النادي الأهلي عصر اليوم الأربعاء، وكان في استقبال بعثة الزمالك أيمن عمار القائم بأعمال السفارة المصرية في البحرين بالإنابة وكبار المسئولين بالسفارة وسعود البحري عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة والسيد أحمد يوسف أمين السر العام.
وأعد الاتحاد البحريني لكرة السلة وبالتعاون مع الجهات المسئولة برنامجاً خاصاً وحافلاً لاستقبال الفريقين إلى حين وصولهما لمقر الإقامة، حيث سيقيم الزمالك بفندق هيلتون الجفير والأهلي بفندق الريجنسي في المنامة، وكذلك تم الانتهاء من ترتيبات أماكن التدريب وتحديد الأوقات الخاصة بكل فريق.
ويترأس بعثة نادي الزمالك أحمد عادل عبدالفتاح وتضم المدير الفني أحمد مرعي والمدرب العام ياسر عبدالرحيم، والمدرب سمير جودة والمعد البدني رامي طاهر والطبيب اسلام محمد وأخصائي العلاج الطبيعي محمد مسعد و15 لاعباً هم: أحمد محمد محمود، خالد عبدالناصر، أدهم العيدة، معز أيمن، عمر هاشم، أحمد محمد أنور، علي مصطفى حجازي، أحمد ياسر عبدالرحيم، محمد إبراهيم عبدو، ياسين ياسر عبدالرحيم، علي أحمد عمر، زياد أيمن محمد، وليد أحمد عبدالجواد والمحترف أوفينتون انتوني مايو.
بينما تضم البعثة الأهلاوية المدير الفني جولبي اوغستون، المدرب العام أحمد حسني، المدرب رامي الدياسطي عبدالعزيز، مدرب الفريق طارق طه الغنام، الطبيب محمد جاد راغب، أخصائي العلاج الطبيعي أحمد حسن عبده، المعد البدني محمد إيهاب، التأهيل البدني محمد أحمد عزالدين، الإداري وليد أحمد الخراط، و13 لاعباً هم: مصطفى محمد أحمد، محمد محمود أبوالنصر، أحمد محمد مهيب، سيف الدين سمير، إيهاب محمد أمين، عمرو شريف محمد، عمر طارق محمد، عمرو علاء الدين، عمر محمد أنور، مروان محمد حسن، مؤمن طارق خيري، يوسف اسامة أحمد والمحترف مارك ستيفن ليون.
وسيباشر الفريقان التدريبات فور وصولهما للبحرين، فيما تم تحديد موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالفريقين وسيقام يوم الخميس 19 اكتوبر بقاعة المؤتمرات والاجتماعات في صالة مدينة خليفة الرياضية، إذ سيكون مؤتمر مدرب الأهلي وقائده الساعة 3:30 عصراً ومؤتمر مدرب الزمالك وقائده الساعة 3:45 عصراً، ويوجه الاتحاد البحريني لكرة السلة الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمرين وتغطيتهما.
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