بآمال وطموح تكرار إنجاز 2019 في قطرمنتخب رجال اليد يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة كازاخستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ظهر اليوم الأربعاء بملاقاة المنتخب الكازاخستاني، وذلك في الساعة 1 ظهرًا لحساب المجموعة الثانية.
وتقام التصفيات خلال الفترة 18 - 28 أكتوبر الجاري بمشاركة 11 منتخبا من القارة الآسيوية في العاصمة القطرية الدوحة. ويقع منتخبنا بجانب منتخبات (إيران، الكويت، أوزبكستان واليابان)، فيما تضم المجموعة الأولى كلا من (قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين والهند). وينص نظام البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للأدوار النهائية، ويتأهل بطل هذه التصفيات بشكل مباشر للأولمبياد، فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث إلى الملحق المؤهل للأولمبياد.
ويشارك منتخبنا الذي يشرف على تدريبه الآيسلندي آرون ويعاونه المدرب الوطني عصام عبدالله في هذه التصفيات باعتباره «حامل اللقب» إثر تتويجه قبل 4 سنوات بالميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت أيضًا في قطر عام 2019 وأهله لأولمبياد طوكيو. ودون شك فإن طموح وآمال «الأحمر» في هذه التصفيات مشابه لما أنجزه في النسخة الأخيرة بإحراز الذهب، وخصوصًا أنه يمتلك كل المقومات لتحقيق ذلك.
مباراة منتخبنا وكازاخستان ستكون هي الخطوة الأولى لمنتخبنا في دخول أجواء التصفيات، وتحقيق الفوز كما هو متوقع بشكل مسبق، عطفًا على مواجهتهما السابقة في دورة الألعاب الأولمبية بالصين والتي انتهت لصالح «الأحمر» (22/45)، سيعطي رجال اليد دافعًا قويًا لخوض المباريات المتبقية بشكل أقوى من الناحية الفنية.
وتضم قائمة رجال اليد كلا من: (حسين الصياد، محمد عبدالحسين، محمد ميرزا، علي ميرزا، حسن شهاب، حسن ميرزا، مهدي سعد، محمد حبيب، علي عيد، حسن السماهيجي، محمد الناصر، مجتبى الزيمور، جاسم خميس، أحمد جلال، هشام أحمد، حسن مدن، قاسم قمبر، محمد حميد وأحمد رضا).
MENAFN17102023000055011008ID1107260776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.