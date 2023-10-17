بآمال وطموح تكرار إنجاز 2019 في قطرمنتخب رجال اليد يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة كازاخستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





يستهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بملاقاة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكازاخستاني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬1‭ ‬ظهرًا‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

وتقام‭ ‬التصفيات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬18‭ - ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬11‭ ‬منتخبا‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭. ‬ويقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬بجانب‭ ‬منتخبات‭ (‬إيران،‭ ‬الكويت،‭ ‬أوزبكستان‭ ‬واليابان‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬كلا‭ ‬من‭ (‬قطر،‭ ‬السعودية،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭). ‬وينص‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬تأهل‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬للأولمبياد،‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬للأولمبياد‭.‬

ويشارك‭ ‬منتخبنا‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬ويعاونه‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬باعتباره‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬تتويجه‭ ‬قبل‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وأهله‭ ‬لأولمبياد‭ ‬طوكيو‭. ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬طموح‭ ‬وآمال‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬مشابه‭ ‬لما‭ ‬أنجزه‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بإحراز‭ ‬الذهب،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬المقومات‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬وكازاخستان‭ ‬ستكون‭ ‬هي‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬أجواء‭ ‬التصفيات،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متوقع‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق،‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬مواجهتهما‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬بالصين‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬لصالح‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ (‬22/45‭)‬،‭ ‬سيعطي‭ ‬رجال‭ ‬اليد‭ ‬دافعًا‭ ‬قويًا‭ ‬لخوض‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬بشكل‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬رجال‭ ‬اليد‭ ‬كلا‭ ‬من‭: (‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬حسن‭ ‬شهاب،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬محمد‭ ‬الناصر،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ ‬وأحمد‭ ‬رضا‭).‬