نوح نجف: استضافة السوبر المصري ترفع مكانة البحرين رياضيا

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- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد نوح نجف مدير منتخبنا الوطني لكرة السلة في تصريح خاص لأخبار الخليج الرياضي أن استضافة مملكة البحرين لنهائي السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك هي أمر رائع جدا وتصب في مصلحة الرياضة البحرينية عامة على المستوى العربي والآسيوي والعالمي.
وبين ان توجه القيادة الرياضية في البلاد يسهم في الارتقاء بالرياضة بشكل عام ويرفع مكانة البحرين رياضيا على المستوى العالمي، وأكد أن كل رياضي بحريني فخور جدا بالاهتمام والدعم والمساندة من قبل المسؤولين، في مقدمتهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأضاف: بالتأكيد سيتابع هذه المواجهة كثيرون من خارج البحرين، في آسيا وإفريقيا، وفي مختلف الدول العربية، حيث ان شعبية الأهلي والزمالك كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي.
وتابع: الفريقان يزخران بكوكبة من نجوم المنتخب المصري لكرة السلة، والبعض منهم من نجوم العرب ولهم مشجعون، وبالتالي الأنظار ستكون مسلطة على هذا الحدث الرياضي الذي تستضيفه مملكة البحرين، مؤكدا ان الحضور الجماهيري في صالات السلة هو سر نجاح جميع الفعاليات السلاوية.
وأبدى نوح نجف ثقته بالمنظمين والكوادر البحرينية لانجاح الاستضافة على المستوى التنظيمي، وتابع: اللجنة الأولمبية البحرينية واتحاد السلة متعاونان يدا بيد من أجل إنجاح الفعالية، والجميع مطالب بالمساهمة في النجاح سواء من منظمين ورجال أمن واعلام وحكام وإحصاء وغيرهم.
وتمنى نوح نجف أن تمتلئ صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى بالجماهير البحرينية والمصرية، مؤكدا ان هذا المشهد سيكون رائعا جدا، وتابع: الحضور الجماهيري وحسن التنظيم سيكون لهما انعكاسات ايجابية مستقبلا، حيث من الممكن ان تمنح مملكة البحرين استضافة واحدة من البطولات الكبرى، وخاصة مع تطور نتائج منتخب السلة في الفترة الأخيرة.
وبيّن نوح نجف أن المنافسة أزلية بين الأهلي والزمالك، وتوقع ان يكون الأهلي الأقرب الى الفوز بسبب كثرة المشاركات الخارجية والاحتكاك في الفترة الأخيرة، لكنه أكد في نفس الوقت ان الزمالك فريق قوي ومنظم وسيقاتل من أجل الفوز.
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