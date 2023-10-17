نوح نجف: استضافة السوبر المصري ترفع مكانة البحرين رياضيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬ الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00









أكد‭ ‬نوح‭ ‬نجف‭ ‬مدير‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لنهائي‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬هي‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬جدا‭ ‬وتصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬والآسيوي‭ ‬والعالمي‭.‬

وبين‭ ‬ان‭ ‬توجه‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ويرفع‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬رياضيا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬رياضي‭ ‬بحريني‭ ‬فخور‭ ‬جدا‭ ‬بالاهتمام‭ ‬والدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأضاف‭: ‬بالتأكيد‭ ‬سيتابع‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬شعبية‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

وتابع‭: ‬الفريقان‭ ‬يزخران‭ ‬بكوكبة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬والبعض‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬العرب‭ ‬ولهم‭ ‬مشجعون،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الأنظار‭ ‬ستكون‭ ‬مسلطة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬السلة‭ ‬هو‭ ‬سر‭ ‬نجاح‭ ‬جميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬السلاوية‭.‬

وأبدى‭ ‬نوح‭ ‬نجف‭ ‬ثقته‭ ‬بالمنظمين‭ ‬والكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬لانجاح‭ ‬الاستضافة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التنظيمي،‭ ‬وتابع‭: ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬واتحاد‭ ‬السلة‭ ‬متعاونان‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬الفعالية،‭ ‬والجميع‭ ‬مطالب‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬منظمين‭ ‬ورجال‭ ‬أمن‭ ‬واعلام‭ ‬وحكام‭ ‬وإحصاء‭ ‬وغيرهم‭.‬

وتمنى‭ ‬نوح‭ ‬نجف‭ ‬أن‭ ‬تمتلئ‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بالجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬والمصرية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬سيكون‭ ‬رائعا‭ ‬جدا،‭ ‬وتابع‭: ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬وحسن‭ ‬التنظيم‭ ‬سيكون‭ ‬لهما‭ ‬انعكاسات‭ ‬ايجابية‭ ‬مستقبلا،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تمنح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استضافة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬نتائج‭ ‬منتخب‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وبيّن‭ ‬نوح‭ ‬نجف‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬أزلية‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك،‭ ‬وتوقع‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الأهلي‭ ‬الأقرب‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬والاحتكاك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ان‭ ‬الزمالك‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬ومنظم‭ ‬وسيقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭.‬