منتخبنا يبدأ التصفيات باليمن.. وينتهي بالإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬بلقاء‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬للمجموعة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سيرلانكا‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواجهة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مباراته‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬أمام‭ ‬سيرلانكا،‭ ‬وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬سيواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ثم‭ ‬سينتظر‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وتحديدا‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬منه‭ ‬ليلاقي‭ ‬منتخب‭ ‬النيبال‭ ‬المتأهل‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬لاوس‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭. ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬مارس‭ ‬سيلعب‭ ‬مواجهة‭ ‬الإياب‭ ‬أمام‭ ‬النيبال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭ ‬لملاقاة‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتحديدا‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬يونيو،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬الإمارات‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬