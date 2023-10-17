منتخبنا يبدأ التصفيات باليمن.. وينتهي بالإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقرر أن يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026 بلقاء المنتخب اليمني الذي تأهل للمجموعة على حساب سيرلانكا يوم 16 نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن تكون المواجهة بالمنطقة الشرقية على غرار مباراته التي خاضها أمام سيرلانكا، وفي الجولة الثانية سيواجه منتخبنا نظيره الإماراتي في البحرين يوم 21 نوفمبر، ثم سينتظر حتى شهر مارس من عام 2024 وتحديدا يوم 21 منه ليلاقي منتخب النيبال المتأهل الأخير في المجموعة على حساب لاوس على ملعبه. وفي يوم 26 مارس سيلعب مواجهة الإياب أمام النيبال في البحرين، على أن ينتظر حتى شهر يونيو 2024 لملاقاة اليمن في البحرين وتحديدا يوم 6 يونيو، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة الإمارات يوم 11 يونيو من العام القادم.
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