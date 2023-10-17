منتخـبنا يكسـب الفلـبين بهـدف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كسب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم منافسه المنتخب الفلبيني بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الودي الدولي الذي أقيم بينهما على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعرادي بنادي المحرق، في ختام معسكر أكتوبر والذي شهد أيضا خوض تجربة ودية أمام قيرغزستان انتهت بفوز منتخبنا بهدفين نظيفين.
وأحرز هدف المنتخب الوحيد في هذه التجربة اللاعب إبراهيم الختال، بعد عرضية مثالية من اللاعب محمد جاسم مرهون.
وبذلك ينهي منتخبنا المعسكر بانتظار خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2026، حيث سيبدأ أولى مبارياته أمام منتخب اليمن يوم 16 نوفمبر القادم.
MENAFN17102023000055011008ID1107260773
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.