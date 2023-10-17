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منتخـبنا يكسـب الفلـبين بهـدف

10/17/2023 7:21:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


كسب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلبيني‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الودي‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعرادي‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬معسكر‭ ‬أكتوبر‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬أيضا‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬قيرغزستان‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬اللاعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬مثالية‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬مرهون‭.‬

وبذلك‭ ‬ينهي‭ ‬منتخبنا‭ ‬المعسكر‭ ‬بانتظار‭ ‬خوض‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬سيبدأ‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

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