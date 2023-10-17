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النعيمي مدربا للمنامة خلفا لعاشور

10/17/2023 7:21:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬تعاقده‭ ‬رسميًا‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عادل‭ ‬النعيمي‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬فك‭ ‬الارتباط‭ ‬معه‭ ‬بالتراضي‭.‬

ويمتلك‭ ‬النعيمي‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

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