النعيمي مدربا للمنامة خلفا لعاشور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي المنامة تعاقده رسميًا مع المدرب الوطني عادل النعيمي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب السابق علي عاشور الذي تم فك الارتباط معه بالتراضي.
ويمتلك النعيمي سيرة ذاتية جيدة من خلال عمله في عدد من الأندية المحلية إضافة إلى المنتخبات الوطنية.
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