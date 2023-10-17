بن جلال يزور نادي سترة ويبرم اتفاقية موسعة لدعم الفئات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصلت‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬نهجها‭ ‬التوسعي‭ ‬بشراكاتها‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتوسّعت‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادراتها‭ ‬النوعية‭ ‬الداعمة‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجها‭ ‬الشامل‭ ‬‮«‬اكتشف‭ ‬طموح‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬لمقر‭ ‬نادي‭ ‬سترة،‭ ‬وإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬موسعة‭ ‬تجاه‭ ‬قطاع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بالنادي‭ ‬للموسم‭ ‬القادم،‭ ‬وهي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬‮«‬السادسة‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أنديتنا‭ ‬الوطنية‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬فور‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬حبيب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سترة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬حديث‭ ‬مفصّل‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬والرؤى‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬الفئات‭ (‬البراعم،‭ ‬الأشبال،‭ ‬الناشئين،‭ ‬الشباب‭) ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬تجاه‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬حرص‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬على‭ ‬تفقد‭ ‬مرافق‭ ‬نادي‭ ‬سترة،‭ ‬وحضر‭ ‬تدريبات‭ ‬لاعبي‭ ‬الفئات‭ ‬بالنادي،‭ ‬واستمع‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬استعداداتهم‭ ‬للموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجديد،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬إهداء‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ (‬كرات‭ ‬خاصة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭) ‬كمبادرة‭ ‬تشجيعية‭ ‬للاعبين‭ ‬الصغار،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬المزمع‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬القادمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬ونادي‭ ‬سترة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭: ‬إننا‭ ‬نقدّر‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬سترة،‭ ‬واحتضانهم‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬وإسهامهم‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬تغذية‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬اختلافها،‭ ‬وهذا‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬ومدى‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭: ‬نجحنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬مثالية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وقد‭ ‬امتد‭ ‬التعاون‭ ‬بيننا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أيضا‭ ‬مترقبين‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬ضخمة،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬سويا‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مشروع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬لضمان‭ ‬تحصيل‭ ‬النتائج‭ ‬المأمولة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬الإحساس‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجغرافية‭ ‬في‭ ‬تفريخ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموهوبين‭ ‬والصغار‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭.‬

الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالمشروع

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬حبيب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬المتعلّق‭ ‬بدعم‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬باعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬ويثبت‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬كفاءة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬الشركة‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬مبيّنا‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬محظوظ‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المتميزة،‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬والامتيازات‭.‬

وأضاف‭: ‬سعداء‭ ‬باختيار‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬ستتشرّف‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬والمردود‭ ‬العام‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬حكرا‭ ‬على‭ ‬نادينا،‭ ‬بل‭ ‬سيمتد‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬دور‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قاعدة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬إيجاد‭ ‬الحوافز‭ ‬المشجّعة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬لواء‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المستقبل،‭ ‬بمساعدة‭ ‬وتشجيع‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬مضرباً‭ ‬للأمثال‭ ‬في‭ ‬تقديمها‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لمختلف‭ ‬الأندية‭.‬

وأعرب‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬حبيب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬وزياراته‭ ‬المكوكية‭ ‬المثمرة،‭ ‬وتوجيه‭ ‬أهداف‭ ‬الشركة‭ ‬لأبعاد‭ ‬سامية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬دعم‭ ‬الفئات،‭ ‬ومردوده‭ ‬الكبير‭ ‬والضخم‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‮

‬القادمة‭.‬