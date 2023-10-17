في المؤتمر الصحفي بحضور عيسى بن علي..جاهزية المملكة لإنجاح استضافة دورة الألعاب المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) متابعة‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





كشف‭ ‬إسحاق‭ ‬عبدالله‭ ‬إسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إنجاح‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين،‭ ‬خلال‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬التوضيحية‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬على‭ ‬مسامع‭ ‬الحضور‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬إبان‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬شرحا‭ ‬توضيحيا‭ ‬مفصلا‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬تطرّق‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬استعدادات‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬والالتزام‭ ‬بخطة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬إبان‭ ‬زيارة‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأخير‭ ‬للمملكة‭ ‬خلال‭ ‬ديسمبر‭ ‬المنصرم‭.‬

ولفت‭ ‬إسحاق‭ ‬عبدالله‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬قد‭ ‬أبدى‭ ‬إعجابه‭ ‬بالخطة‭ ‬الترويجية‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للدورة،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يرتبط‭ ‬بجاهزية‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المنافسات‭. ‬