في المؤتمر الصحفي بحضور عيسى بن علي..جاهزية المملكة لإنجاح استضافة دورة الألعاب المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) متابعة: علي ميرزا الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
كشف إسحاق عبدالله إسحاق رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024) أنهم في سبيل تسخير كافة الجهود الرامية إلى إنجاح استضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب المدرسية الحدث الرياضي الأبرز على مستوى عدد المشاركين، خلال أكتوبر من عام 2024.
جاء ذلك في كلمته التوضيحية التي ألقاها على مسامع الحضور وكبار المسؤولين يتقدمهم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إبان المؤتمر الصحفي الخاص الذي احتضنته الجامعة الأمريكية في المملكة مساء أمس.
وكان رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية قد قدم شرحا توضيحيا مفصلا خلال المؤتمر الصحفي تطرّق فيه إلى استعدادات المملكة على مستوى المنشآت الرياضية والالتزام بخطة العمل التي وضعت بالاشتراك مع الاتحاد الدولي إبان زيارة مسؤولي الأخير للمملكة خلال ديسمبر المنصرم.
ولفت إسحاق عبدالله إلى أنّ مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية خلال الاجتماع قد أبدى إعجابه بالخطة الترويجية التي أعدتها اللجنة التنفيذية للدورة، وخاصة فيما يرتبط بجاهزية المنشآت الرياضية التي ستحتضن المنافسات.
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