أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام تقدم منحة لـ4 مستويات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
من منطلق التعاون الدائم والهادف بين أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام والاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية ومقرها دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، اعتمد العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية تقديم منحة دراسية إلى أحد الفائزين في بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام والتي ستقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين.
ويأتي ذلك في إطار دعم الأكاديمية لمسيرة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية الناجحة وتشجيعاً للمشاركين في البطولة، حيث سيحصل صاحب المنحة بعد اجتيازه للدورات الأربع على البطاقة الفضية في التدريب المعتمدة دولياً في أكثر من 204 دول على مستوى العالم، وحول تقديم هذه المنحة أعرب السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن بالغ سعادته، مثمناً الدعم الذي تقدمه الأكاديمية، وعلى رأسها العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في الشرق الأوسط والمدير العالم المهندس خالد عبدالكريم وجميع منتسبي الأكاديمية، مشيداً بالتعاون البناء فيما بين الأكاديمية والاتحاد في تقديم الدورات التي حققت نجاحاً مميزاً، ومشيراً إلى أن تقديم هذه المنحة الدراسية يأتي تأكيداً لاهتمام الأكاديمية الدولية والقائمين عليها بدعم الشباب ومحبي رياضة بناء الأجسام ورفع مستوياتهم الأكاديمية، فصاحب المنحة سيحصل على بطاقة تدريب دولية معتمدة دولياً، مما سيفتح له الأبواب في عالم التدريب، موجهاً الشكر والامتنان العميقين للقائمين على الأكاديمية على تقديم هذه المنحة.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام يوم الجمعة القادم، حيث يشهد يوم غدٍ الخميس الموافق 19 أكتوبر الجاري مراسم تسجيل اللاعبين والميزان من الساعة العاشرة صباحاً حتى 6 مساء، وتم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها لبطل الأبطال 5000 دولار أمريكي (بطل أبطال كمال الأجسام، بطل أبطال الفيزيك، بطل أبطال الكلاسيك كمال الأجسام وبطل أبطال الكلاسيك فيزيك)، ولكل فائز من الفئات التي أعلناها وعددها 26 فئة 1000 دولار أمريكي والمركز الثاني 300 دولار والمركز الثالث 200 دولار، وينتظر أن تشهد البطولة مشاركة بحرينية وخليجية واسعة، وستقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام IFBB وسيشرف عليها فنياً ممثل من الاتحاد الدولي وسيديرها نخبة من الحكام الدوليين من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما سيحصل أحد الفائزين بالبطولة على منحة دراسية مدفوعة بالكامل من جامعة البحرين للتكنولوجيا.
وستضم البطولة (26 فئة) وهي كل من الفئات التالية: الجونيور كمال الأجسام وزن 75 كيلوغراما وفوق 75 كيلوغراما، فئات كمال الأجسام للرجال الأوزان: 65 كيلوغراما، 70 كيلوغراما، 75 كيلوغراما، 80 كيلوغراما، 85 كيلوغراما، 90 كيلوغراما، 95 كيلوغراما، 100 كيلوغرام وفوق 100 كيلوغرام، الجونيور فيزيك للفئة السنية من 16 لغاية 23 سنة، الماستر كمال الأجسام 40 سنة فما فوق، الفيزيك للرجال 170 سم، 175 سم، 182 سم، فوق 182 سم، كلاسيك بناء الأجسام 168 سم، 175 سم وفوق 175 سم، الكلاسيك فيزيك 170 سم، 180 سم وفوق 180 سم، المسكلر فيزيك 174 سم وفوق 174 سم.
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