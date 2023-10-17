أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام تقدم منحة لـ4 مستويات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

من‭ ‬منطلق‭ ‬التعاون‭ ‬الدائم‭ ‬والهادف‭ ‬بين‭ ‬أكاديمية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ IFBB ‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬ومقرها‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬اعتمد‭ ‬العقيد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬تقديم‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بقاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لمسيرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬الناجحة‭ ‬وتشجيعاً‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬صاحب‭ ‬المنحة‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازه‭ ‬للدورات‭ ‬الأربع‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬المعتمدة‭ ‬دولياً‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬204‭ ‬دول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وحول‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬المنحة‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته،‭ ‬مثمناً‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬العقيد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬رئيس‭ ‬أكاديمية‭ ‬ IFBB ‭ ‬الدولية‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمدير‭ ‬العالم‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والاتحاد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬مميزاً،‭ ‬ومشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬المنحة‭ ‬الدراسية‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬لاهتمام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدولية‭ ‬والقائمين‭ ‬عليها‭ ‬بدعم‭ ‬الشباب‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬بناء‭ ‬الأجسام‭ ‬ورفع‭ ‬مستوياتهم‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬فصاحب‭ ‬المنحة‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬تدريب‭ ‬دولية‭ ‬معتمدة‭ ‬دولياً،‭ ‬مما‭ ‬سيفتح‭ ‬له‭ ‬الأبواب‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التدريب،‭ ‬موجهاً‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬العميقين‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬المنحة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬مراسم‭ ‬تسجيل‭ ‬اللاعبين‭ ‬والميزان‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬مساء،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬لبطل‭ ‬الأبطال‭ ‬5000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬بطل‭ ‬أبطال‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬بطل‭ ‬أبطال‭ ‬الفيزيك،‭ ‬بطل‭ ‬أبطال‭ ‬الكلاسيك‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬وبطل‭ ‬أبطال‭ ‬الكلاسيك‭ ‬فيزيك‭)‬،‭ ‬ولكل‭ ‬فائز‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬أعلناها‭ ‬وعددها‭ ‬26‭ ‬فئة‭ ‬1000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬300‭ ‬دولار‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬200‭ ‬دولار،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬بحرينية‭ ‬وخليجية‭ ‬واسعة،‭ ‬وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬ IFBB ‭ ‬وسيشرف‭ ‬عليها‭ ‬فنياً‭ ‬ممثل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وسيديرها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

كما‭ ‬سيحصل‭ ‬أحد‭ ‬الفائزين‭ ‬بالبطولة‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭.‬

وستضم‭ ‬البطولة‭ (‬26‭ ‬فئة‭) ‬وهي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬التالية‭: ‬الجونيور‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬وزن‭ ‬75‭ ‬كيلوغراما‭ ‬وفوق‭ ‬75‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬فئات‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬للرجال‭ ‬الأوزان‭: ‬65‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬70‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬75‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬80‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬85‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬90‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬95‭ ‬كيلوغراما،‭ ‬100‭ ‬كيلوغرام‭ ‬وفوق‭ ‬100‭ ‬كيلوغرام،‭ ‬الجونيور‭ ‬فيزيك‭ ‬للفئة‭ ‬السنية‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬لغاية‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬الماستر‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬الفيزيك‭ ‬للرجال‭ ‬170‭ ‬سم،‭ ‬175‭ ‬سم،‭ ‬182‭ ‬سم،‭ ‬فوق‭ ‬182‭ ‬سم،‭ ‬كلاسيك‭ ‬بناء‭ ‬الأجسام‭ ‬168‭ ‬سم،‭ ‬175‭ ‬سم‭ ‬وفوق‭ ‬175‭ ‬سم،‭ ‬الكلاسيك‭ ‬فيزيك‭ ‬170‭ ‬سم،‭ ‬180‭ ‬سم‭ ‬وفوق‭ ‬180‭ ‬سم،‭ ‬المسكلر‭ ‬فيزيك‭ ‬174‭ ‬سم‭ ‬وفوق‭ ‬174‭ ‬سم‭.‬