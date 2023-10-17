((الدولي لبناء الأجسام)) يقدم كرتي احتراف لبطولة الخليج الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬كرتي‭ ‬احتراف‭ ‬لبطلي‭ ‬أبطال‭ ‬الفيزيك‭ ‬وكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬الدكتور‭ ‬رافاييل‭ ‬سانتونغا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬النجاح‭ ‬للبطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وتشجيعا‭ ‬للاعبين‭ ‬ولرفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

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‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ثمن‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬الدكتور‭ ‬رافاييل‭ ‬سانتونغا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬تقديم‭ ‬كرتي‭ ‬الاحتراف‭ ‬لأولى‭ ‬نسخ‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬إنما‭ ‬سيرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬نخبة‭ ‬لاعبي‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬ويؤكد‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بدعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنها‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وسعياً‭ ‬منه‭ ‬لنشرها‭ ‬وجذب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬داعيا‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬افضل‭ ‬مستوياتهم‭ ‬الفنية‭ ‬ومتمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬الخليجي‭ ‬القادم‭.‬