((الدولي لبناء الأجسام)) يقدم كرتي احتراف لبطولة الخليج الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قدم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية كرتي احتراف لبطلي أبطال الفيزيك وكمال الأجسام في بطولة الخليج الأولى لبناء والتي ستقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يوم الجمعة القادم الموافق 20 من شهر أكتوبر 2023 دعماً من رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية الدكتور رافاييل سانتونغا لتحقيق أعلى درجات النجاح للبطولة الخليجية التي ينظمها الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية للمرة الأولى وتشجيعا للاعبين ولرفع مستوى التنافس في البطولة.
وبهذه المناسبة ثمن السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام دعم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وعلى رأسه الدكتور رافاييل سانتونغا، مؤكدا ان تقديم كرتي الاحتراف لأولى نسخ بطولة الخليج لبناء الأجسام إنما سيرفع من مستوى التنافس في هذه البطولة الخليجية التي ستجمع نخبة لاعبي كمال الأجسام في دول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد اهتمام الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدعم مثل هذه البطولات خصوصاً أنها تقام للمرة الأولى وسعياً منه لنشرها وجذب أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة فيها، داعيا اللاعبين إلى تقديم افضل مستوياتهم الفنية ومتمنيا التوفيق والنجاح للجميع في التجمع الرياضي الخليجي القادم.
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