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وزارة الصحة في غزة: مستشفى المعمداني تعرض لاستهداف إسرائيلي قبل يومين

10/17/2023 7:14:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إن مستشفى المعمداني الذي تعرض لقصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين تعرض "للاستهداف قبل يومين".
وأوضح يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في مؤتمر صحفي من مستشفى المعمداني وحوله عشرات الجثث، أن "الجيش الإسرائيلي كان يهدد باستهداف المستشفيات على مدى 10 أيام سابقة، وما ارتكبه اليوم هو ما كان يهدد به ولم يردعه العالم".
وتابع: "إذا لم يُردع الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية سترتكب مجازر أخرى وستستهدف مستشفيات أخرى".
وقال إنه حاول وزملاؤه في المستشفى إنقاذ الجرحى جراء القصف الإسرائيلي
وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نحو 3 آلاف وتجاوز عدد الإصابات الـ 12500، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقال أبو الريش إن عدد البلاغات عن مفقودين تجاوز الـ 1250 بلاغا.




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