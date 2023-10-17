رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصدر بلاغاً عاجلاً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا باعلان الحداد العام في المملكة لمدة ثلاثة ايام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزة الذين قضوا جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم.
وبموجب إعلان حالة الحداد ستنكس الأعلام فوق الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام.
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