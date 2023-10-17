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الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء

10/17/2023 7:14:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي في عمان والتي كان مقرر عقدها الأربعاء، بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الثلاثاء.
وقال الصفدي إن "زيارة الرئيس (الأميركي) بايدن إلى عمّان غدا (الأربعاء) والقمة الرباعية التي كانت ستعقد لن تعقد الآن".

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