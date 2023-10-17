الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي في عمان والتي كان مقرر عقدها الأربعاء، بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الثلاثاء.
وقال الصفدي إن "زيارة الرئيس (الأميركي) بايدن إلى عمّان غدا (الأربعاء) والقمة الرباعية التي كانت ستعقد لن تعقد الآن".
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