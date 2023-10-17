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واشنطن تضع 2000 جندي في حالة تأهب قصوى لانتشار محتمل في الشرق الأوسط

10/17/2023 7:14:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وضعت وزارة الدفاع الامريكية حوالي 2000 جندي في حالة استعداد عالية لنشر محتمل في الشرق الأوسط، فيما توجه الجنرال المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى إسرائيل من أجل "ضمان" حصول الجيش الإسرائيلي على ما يحتاجه.

وأعلن البنتاغون الثلاثاء (17 تشرين الأول/أكتوبر 2023) أنه تم وضع حوالي ألفي جندي أمريكي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط دعما لإسرائيل في حربها مع حماس.

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