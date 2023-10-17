واشنطن تضع 2000 جندي في حالة تأهب قصوى لانتشار محتمل في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وضعت وزارة الدفاع الامريكية حوالي 2000 جندي في حالة استعداد عالية لنشر محتمل في الشرق الأوسط، فيما توجه الجنرال المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى إسرائيل من أجل "ضمان" حصول الجيش الإسرائيلي على ما يحتاجه.
وأعلن البنتاغون الثلاثاء (17 تشرين الأول/أكتوبر 2023) أنه تم وضع حوالي ألفي جندي أمريكي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط دعما لإسرائيل في حربها مع حماس.
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