استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
التاريخ
10/17/2023 7:14:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد فلسطيني، مساء الثلاثاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.
وكانت مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أصيب خلالها فلسطينيان برصاص الاحتلال، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحدهما.
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