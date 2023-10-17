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استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

10/17/2023 7:14:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد فلسطيني، مساء الثلاثاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.
وكانت مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أصيب خلالها فلسطينيان برصاص الاحتلال، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحدهما.




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