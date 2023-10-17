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اضراب عام لمحلات الذهب والصاغة في الأردن الأربعاء

10/17/2023 7:14:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن الاضراب العام لمحلات الذهب كافة في البلاد.
وقالت النقابة،في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري : " اغلاق محلات الذهب والصاغة كافة في جميع محافظات المملكة تعبيراً عن تضامننا مع الاهل في غزة العزة الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار".
وأضافت، "اقل ما نستطيع تقديمه لشعبنا الأعزل المستهدف من قبل الكيان الصهيوني النازي الغاصب واستنكاراً لجرائمه وعدوانه الصارخ على اخواننا الآمنين العزل في "غزة العزة".

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