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إصابات بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

10/17/2023 7:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب الليلة، شابان بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني وحروق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل.
وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في بلدة إذنا معمر الطميزي إن طواقم الإسعاف تعاملت مع أربع إصابات، بينها إصابتان بالرصاص الحي في الأطراف، ووصفت بالمتوسطة، كما أصيب شاب برصاصة معدنية، وآخر بحروق بعد إصابته بقنبلة صوت بشكل مباشر.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسي، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.




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