إصابات بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب الليلة، شابان بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني وحروق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل.
وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في بلدة إذنا معمر الطميزي إن طواقم الإسعاف تعاملت مع أربع إصابات، بينها إصابتان بالرصاص الحي في الأطراف، ووصفت بالمتوسطة، كما أصيب شاب برصاصة معدنية، وآخر بحروق بعد إصابته بقنبلة صوت بشكل مباشر.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسي، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.
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