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طيران الاحتلال يقصف منزلاً وسط قطاع غزة

10/17/2023 7:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، حيث قصف منزلا مقابل مسجد أبو عبيدة في منطقة الزوايدة بمحافظة دير البلح، وسط القطاع، يعود لعائلة أبو جبارة.




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