طيران الاحتلال يقصف منزلاً وسط قطاع غزة
التاريخ
10/17/2023 7:14:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، حيث قصف منزلا مقابل مسجد أبو عبيدة في منطقة الزوايدة بمحافظة دير البلح، وسط القطاع، يعود لعائلة أبو جبارة.
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