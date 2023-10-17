الرئيس الفلسطيني: ما جرى الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة بشعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ما جرى الليلة في المستشفى المعمداني فاجعة كبيرة ومجزرة بشعة لا يمكن السكوت عليها ولن تمر دون محاسبة.

وأضاف عباس أن حكومة الاحتلال تخطت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها بالإفلات من العقاب.

ودعا عباس لرص الصفوف والوحدة وعدم حرف البوصلة والانجرار للفتن التي لن يستفيد منها إلا أعداء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن نرحل.

وأوضح عباس أنه حذر المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، مجددا تأكديه أن الشعب الفسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن يرحل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مساء الثلاثاء، إن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا وأصيبوا في استهداف ساحة المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ساحة المستشفى، واعتبر رئيس المكتب سلامة معروف، في بيان، القصف الإسرائيلي "جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) ...".