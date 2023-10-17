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التربية تنفي تعليق دوام المدارس

10/17/2023 7:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت وزارة التربية والتعليم صدور أية قرارات بشأن تعليق دوام المدارس اليوم الاربعاء
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً بإعلان الحِداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيَّام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة، الذين قضوا جرَّاء العدوان الغاشم.
وبموجب إعلان حالة الحداد ستنكَّس الأعلام فوق الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الرَّسميَّة لمدة ثلاثة أيام.

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