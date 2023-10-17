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بايدن يغادر البيت الأبيض متوجها إلى إسرائيل

10/17/2023 7:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- غادر الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض في طريقه إلى إسرائيل.
وجاء في بيان مقتضب أن الرئيس الأميركي توجه إلى قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن حيث سيستقل طائرة إلى تل أبيب.




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