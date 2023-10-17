بايدن يغادر البيت الأبيض متوجها إلى إسرائيل

بايدن يغادر البيت الأبيض متوجها إلى إسرائيل
التاريخ
10/17/2023 7:14:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- غادر الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض في طريقه إلى إسرائيل.
وجاء في بيان مقتضب أن الرئيس الأميركي توجه إلى قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن حيث سيستقل طائرة إلى تل أبيب.
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