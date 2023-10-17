فرنسا تصدر بيانا بشأن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة دون الإشارة إلى إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية ليل يوم الثلاثاء بيانا بخصوص المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى المعمداني في غزة وخلفت نحو 500 شهيد ومئات الجرحى.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها: "تدين فرنسا بشدة الغارة التي استهدفت المستشفى الأهلي في مدينة غزة، والتي تسببت في سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين. القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع ويجب أن يسمح بحماية السكان المدنيين، يجب فتح إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير"، دون الإشارة إلى أن إسرائيل هي من قصف المستشفى.

في حين أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب، والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.

