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الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة

10/17/2023 7:14:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.
وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، الليلة، عن "أسفها العميق للخسائر في الأرواح"، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت "ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية"، مشددة على "أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع".




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