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جو بايدن يؤكد تأجيل زيارته إلى الأردن

10/17/2023 7:14:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي توجّه الثلاثاء إلى الاحتلال الإسرائيلي، "تأجيل" زيارته التي كانت مرتقبة الأربعاء للأردن، وفق البيت الأبيض.
وتعهّد بايدن التواصل "في الأيام المقبلة" مع القادة الثلاثة الذين كان من المقرر أن يعقد قمة معهم في عمان، في إشارة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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