جو بايدن يؤكد تأجيل زيارته إلى الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي توجّه الثلاثاء إلى الاحتلال الإسرائيلي، "تأجيل" زيارته التي كانت مرتقبة الأربعاء للأردن، وفق البيت الأبيض.
وتعهّد بايدن التواصل "في الأيام المقبلة" مع القادة الثلاثة الذين كان من المقرر أن يعقد قمة معهم في عمان، في إشارة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
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