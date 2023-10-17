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احفظوا هذه المواقف البحرينية وسجلوها

10/17/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ثمة‭ ‬ملاحظة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نرصدها‭ ‬ونتوقف‭ ‬عندها،‭ ‬وتستحق‭ ‬أن‭ ‬ندونها‭ ‬وننشرها‭ ‬ونبرزها،‭ ‬لأنها‭ ‬تسجل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا،‭ ‬وموقفها‭ ‬العروبي‭ ‬الأصيل،‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ،‭ ‬تجاه‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

فمنذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬الأحداث‭ ‬وتطوراتها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الواحد‭ ‬الموحد،‭ ‬متواصل‭ ‬ومستمر،‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬والقطاعات‭.. ‬كلمة‭ ‬جامعة‭ ‬واحدة،‭ ‬وهي‭ ‬نصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬وحقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬حرب،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬بفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتجنب‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وتدشين‭ ‬حملة‭ ‬وطنية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬أغيثوا‭ ‬غزة‭).‬

التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬كانت‭ ‬واضحة‭ ‬ومباشرة‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وهي‭ ‬استمرار‭ ‬للموقف‭ ‬البحريني‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭.‬

وكذلك‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬إيطاليا‭ ‬واللقاء‭ ‬بالرئيس‭ ‬الإيطالي‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬جلالته‭ ‬أيده‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬فلسطين‭ ‬حاضرة،‭ ‬ودعم‭ ‬السلام‭ ‬والوئام‭ ‬والاستقرار‭ ‬العالمي‭ ‬حاضرا‭ ‬وبقوة‭.‬

هو‭ ‬نهج‭ ‬قائد‭ ‬حكيم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وصولاً‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭.‬

صحيح‭ ‬هي‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لدولة‭ ‬صديقة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة،‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬ودولة‭ ‬أوروبية،‭ ‬ولكن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬أوصل‭ ‬الرسالة‭ ‬البحرينية،‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬السياسة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬نصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المحتجزين،‭ ‬وحماية‭ ‬كافة‭ ‬المدنيين،‭ ‬وبيان‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬جهود‭ ‬التنسيق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

فهل‭ ‬هناك‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬سيقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬وتكون‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬الزيارة‭ ‬واللقاءات‭ ‬المشتركة؟‭ ‬هذا‭ ‬موقف‭ ‬حكيم‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬إلا‭ ‬قائد‭ ‬إنساني‭ ‬يحمل‭ ‬هم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ويدعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬ويؤكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬السلام‭ ‬للعالم‭ ‬والمنطقة‭.. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ونهجه‭ ‬الرفيع‭.‬

حتى‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬أجنبي‭ ‬للبلاد،‭ ‬كانت‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والموقف‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬السائد‭ ‬والمؤكد‭ ‬فيها،‭ ‬ومن‭ ‬تابع‭ ‬لقاء‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي،‭ ‬سيجد‭ ‬ذلك‭ ‬واضحا‭ ‬وصريحا‭ ‬ومباشرا‭.‬

ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سمحت‭ ‬للمواطنين‭ ‬والجمعيات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬موقفهم‭ ‬تجاه‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وقفات‭ ‬الاحتجاج‭ ‬القانونية‭ ‬والسلمية،‭ ‬وغيرها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الحضارية،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل‭.‬

احفظوا‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسجلوها‭.. ‬لأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬وحقوق‭ ‬شعبها‭ ‬دائما‭.. ‬فلربما‭ ‬يتناسى‭ ‬البعض‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭.. ‬وقد‭ ‬يدعي‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭..!!‬

MENAFN17102023000055011008ID1107260711

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