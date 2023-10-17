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منظمات

10/17/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أين‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬المنظمات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتباكى‭ ‬على‭ ‬التقصير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ولماذا‭ ‬هذا‭ ‬الصمت‭ ‬المطبق‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للمقارنة‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أين‭ ‬أصواتهم‭ ‬المجلجلة‭ ‬وأين‭ ‬رعدهم‭ ‬وبرقهم‭ ‬وتهديداتهم‭ ‬بالويل‭ ‬والثبور‭ ‬وعظائم‭ ‬الأمور‭.‬

أين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬تملأ‭ ‬غزة‭ ‬وآلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬والعائلات‭ ‬التي‭ ‬قضي‭ ‬عليها‭ ‬بالكامل،‭ ‬أين‭ ‬أبواقهم‭ ‬المرعدة‭ ‬وما‭ ‬يدعونه‭ ‬من‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومراعاتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬زمان‭ ‬ومكان،‭ ‬أم‭ ‬أصواتهم‭ ‬تلعلع‭ ‬فقط‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المستهدف‭ ‬من‭ ‬العرب،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬قامت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬ممن‭ ‬يشتركون‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬المصالح‭ ‬فالصمت‭ ‬المطلق‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬نفسه‭ ‬وهو‭ ‬موقفهم‭ ‬الذي‭ ‬يخرجون‭ ‬فيه‭ ‬بالصمت‭ ‬عن‭ ‬لا‭ ‬ونعم‭ ‬كأنهم‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬ولا‭ ‬يسمعون‭ ‬ولا‭ ‬يعقلون‭.‬

فأي‭ ‬منظمات‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬يعلو‭ ‬صوتها‭ ‬فقط‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‭ ‬ومصالح‭ ‬من‭ ‬يمولونها،‭ ‬أما‭ ‬حين‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمراكز‭ ‬القوى‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬ولا‭ ‬تسمع،‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬التدمير‭ ‬الشامل‭ ‬ولا‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬قصفهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إنذار‭ ‬وتمنع‭ ‬عنهم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والطبية‭ ‬ولا‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬يطلب‭ ‬إخلاؤها‭ ‬ودفع‭ ‬من‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الصحراء،‭ ‬ومنظمات‭ ‬هذه‭ ‬حالها‭ ‬لا‭ ‬تستحق‭ ‬المسمى‭ ‬الذي‭ ‬تطلقه‭ ‬على‭ ‬نفسها‭.‬

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