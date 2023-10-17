(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أين منظمات حقوق الإنسان مما يجري في غزة، المنظمات التي كانت تتباكى على التقصير في مجال حقوق الإنسان في البحرين ولماذا هذا الصمت المطبق ولا مجال للمقارنة بين ما يحدث في غزة وما حدث في البحرين أين أصواتهم المجلجلة وأين رعدهم وبرقهم وتهديداتهم بالويل والثبور وعظائم الأمور.
أين هم من الجثث التي تملأ غزة وآلاف الضحايا والعائلات التي قضي عليها بالكامل، أين أبواقهم المرعدة وما يدعونه من حرصهم على حقوق الإنسان ومراعاتها في كل زمان ومكان، أم أصواتهم تلعلع فقط إذا كان المستهدف من العرب، أما إذا قامت إسرائيل أو غيرها ممن يشتركون معها في المصالح فالصمت المطلق هو ما يفرض نفسه وهو موقفهم الذي يخرجون فيه بالصمت عن لا ونعم كأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يعقلون.
فأي منظمات هذه التي يعلو صوتها فقط حين يكون الأمر بعيدا عن مصالحها ومصالح من يمولونها، أما حين يتعلق الأمر بمراكز القوى فهي لا ترى ولا تسمع، لا ترى التدمير الشامل ولا المدنيين الذين يتم قصفهم من دون إنذار وتمنع عنهم المساعدات الإنسانية والطبية ولا المستشفيات التي يطلب إخلاؤها ودفع من فيها إلى الصحراء، ومنظمات هذه حالها لا تستحق المسمى الذي تطلقه على نفسها.
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