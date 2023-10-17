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ماذا تفعل حاملات الطائرات الغربية في فلسطين؟

10/17/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمجرد‭ ‬اندلاع‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬وبدء‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬لغزة‭ ‬أعلنت‭ ‬أمريكا‭ ‬انها‭ ‬سوف‭ ‬ترسل‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬جيرالد‭ ‬فورد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬انها‭ ‬سوف‭ ‬ترسل‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬‮«‬دوايت‭ ‬ايزنهاور‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭. ‬وأيضا‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬ارسال‭ ‬الفي‭ ‬جندي‭ ‬امريكي‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭.‬

بريطانيا‭ ‬أعلنت‭ ‬بدورها‭ ‬انها‭ ‬سوف‭ ‬ترسل‭ ‬سفينتين‭ ‬حربيتين‭ ‬وطائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬الى‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

هذا‭ ‬حشد‭ ‬عسكري‭ ‬هائل‭. ‬عشرات‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬ومئات‭ ‬الجنود‭ ‬وقوة‭ ‬عسكرية‭ ‬ضاربة‭.‬

لماذا‭ ‬؟‭.. ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مبرر‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الحشد؟‭.. ‬ماذا‭ ‬ستفعل‭ ‬حاملات‭ ‬الطائرات‭ ‬هذه‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬الحشد‭ ‬العسكري؟‭.. ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬ستقوم‭ ‬بها‭ ‬بالضبط؟‭.‬

المسئولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬والخبراء‭ ‬اجمعوا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬ارسال‭ ‬حاملتي‭ ‬الطائرات‭ ‬والجنود‭ ‬الأمريكيين‭ ‬له‭ ‬هدفان‭ ‬أساسيان‭:‬

الأول‭: ‬ردع‭ ‬أي‭ ‬أطراف‭ ‬أو‭ ‬قوى‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬أي‭ ‬افهام‭ ‬أي‭ ‬أطراف‭ ‬أخرى‭ ‬بأنها‭ ‬إذا‭ ‬تدخلت‭ ‬ضد‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فإن‭ ‬الغرب‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيحاربها‭ ‬مباشرة‭.‬

الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تحدث‭ ‬باسم‭ ‬أمريكا‭ ‬هنا‭ ‬وبالأمس‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭: ‬‮«‬اذا‭ ‬تدخل‭ ‬اعداؤنا‭ ‬ووجهوا‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬فإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستتدخل‮»‬‭.‬

والثاني‭: ‬دعم‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬و«تمكين
الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮
‬من‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬ملموسة‭ ‬والاستعداد‭ ‬لسيناريوهات‭ ‬أخرى‭ ‬وتوفير‭ ‬خيارات‭ ‬كثيرة‭ ‬لدعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بينها‭ ‬السلاح‭ ‬والذخيرة‭ ‬ووسائل‭ ‬المراقبة‮»‬‭.‬

رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬ارسال‭ ‬السفن‭ ‬والطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬هدفه‭: ‬‮«‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬عملي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬وضمان‭ ‬الردع‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬يعني‭ ‬مباشرة‭ ‬ان‭ ‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬قررتا‭ ‬رسميا‭ ‬بأن‭ ‬تكونا‭ ‬شريكتين‭ ‬للكيان‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

بعبارة‭ ‬أدق‭ ‬الهدف‭ ‬الأكبر‭ ‬للدفع‭ ‬بكل‭ ‬هذا‭ ‬الحشد‭ ‬العسكري‭ ‬الغربي‭ ‬هو‭ ‬تمكين‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬اكمال‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬اعلنها،‭ ‬والتي‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬بالكامل‭ ‬وطرد‭ ‬أهلها‭ ‬من‭ ‬ارضهم‭ ‬ان‭ ‬امكن‭.‬

لهذا‭ ‬فإن‭ ‬الدولتين‭ ‬وكل‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فعليا‭ ‬بأشكال‭ ‬مختلفة‭ ‬تتحمل‭ ‬مسئولية‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬يتابعها‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

ولو‭ ‬جرى‭ ‬مستقبلا‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬لمحاسبة‭ ‬مرتكبيها،‭ ‬فإن‭ ‬المسئولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والبريطانيين‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحاكموا‭ ‬لشراكتهم‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭.‬

غير‭ ‬ان‭ ‬اهداف‭ ‬هذا‭ ‬الحشد‭ ‬العسكري‭ ‬الهائل‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭. ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬حد‭ ‬تمكين‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬اكمال‭ ‬مهمته‭ ‬الهمجية‭ ‬بإبادة‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها‭.‬

هذا‭ ‬الحشد‭ ‬له‭ ‬هدف‭ ‬كبير‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬إرهاب‭ ‬العرب‭.. ‬كل‭ ‬العرب‭.‬

هذا‭ ‬الحشد‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬صريحة‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مؤداها‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬عربي‭ ‬فعلي‭ ‬ملموس‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مرفوض،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يقابل‭ ‬بالقوة‭ ‬العسكرية‭ ‬الغربية‭ ‬المباشرة‭.‬

رسالة‭ ‬مؤداها‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مخططه‭ ‬الكامل‭ ‬وان‭ ‬اقتضى‭ ‬الأمر‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬الغربي‭ ‬المباشر‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭.‬

هي‭ ‬رسالة‭ ‬مؤداها‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬فإنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للغرب‭ ‬ليس‭ ‬مقبولا‭ ‬سوى‭ ‬ان‭ ‬يرضخ‭ ‬العرب‭ ‬لمطالب‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وينفذوها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مخطط‭ ‬تهجير‭ ‬كل‭ ‬اهل‭ ‬غزة‭ ‬وترحيلهم‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬الغرب‭ ‬يخوض‭ ‬الحرب‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بكل‭ ‬قواه‭ ‬وامكانياته،‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاعلامية،‭ ‬وبما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قوته‭ ‬العسكرية‭ ‬الضاربة‭.‬

ونحن‭ ‬نخوض‭ ‬الحرب‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بالكلام‭ ‬والبيانات‭ ‬والمواقف‭ ‬الإنشائية‭.‬

بالمناسبة‭ ‬رسالة‭ ‬الإرهاب‭ ‬للعرب‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الحشد‭ ‬العسكري‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬فلسطين‭ ‬هي‭ ‬جوهر‭ ‬كل‭ ‬التحركات‭ ‬السياسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مؤخرا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬بلينكن‭.‬

وهذا‭ ‬حديث‭ ‬آخر

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