إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الإنذار‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تلقيه‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬نفسه‭ ‬و«أخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجدّ‮»‬‭. ‬

واكتملت‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬الزوار‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬13‭:‬15،‭ ‬و«سيبدأ‭ ‬خبراء‭ ‬إزالة‭ ‬الألغام‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬الإخلاء‭ ‬الكامل‭ ‬للقصر‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭.‬

‭ ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المكتب‭ ‬الصحفي‭ ‬التابع‭ ‬للقصر‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬أبوابه‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬السياحي،‭ ‬يتردد‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و15‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬قصر‭ ‬الملك‭ ‬لوي‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬