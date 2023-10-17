إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جرت عملية إخلاء قصر فرساي أمس الثلاثاء بعد إنذار جديد بوجود قنبلة وسيبقى مغلقا طوال النهار كما افاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس وكذلك القصر الفرنسي. وجاء على حساب قصر فرساي في منصة اكس: «لأسباب أمنية يقوم قصر فرساي بإخلاء المكان من الزوار ويغلق أبوابه هذا اليوم». وكان القصر أخلي أيضا بعد ظهر السبت بعد إنذار بوجود قنبلة وصل عبر رسالة من مجهول، فيما تعيش فرنسا وسط مخاوف من حصول اعتداءات.
وأضاف المصدر أن الإنذار الذي صدر الثلاثاء لم يتم تلقيه على الموقع نفسه و«أخذ على محمل الجدّ».
واكتملت عملية إجلاء الزوار قرابة الساعة 13:15، و«سيبدأ خبراء إزالة الألغام العمل بعد الإخلاء الكامل للقصر»، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
بدوره، قال المكتب الصحفي التابع للقصر: «نأمل في إعادة فتح أبوابه في أقرب وقت ممكن»، من دون تحديد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لكنه أشار إلى أنه خلال هذا الوقت من نهاية الموسم السياحي، يتردد عادة ما بين 10 آلاف و15 ألف زائر على الموقع الذي يقع فيه قصر الملك لوي الرابع عشر.
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