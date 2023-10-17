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إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا

10/17/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرت‭ ‬عملية‭ ‬إخلاء‭ ‬قصر‭ ‬فرساي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬إنذار‭ ‬جديد‭ ‬بوجود‭ ‬قنبلة‭ ‬وسيبقى‭ ‬مغلقا‭ ‬طوال‭ ‬النهار‭ ‬كما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وكذلك‭ ‬القصر‭ ‬الفرنسي‭. ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬قصر‭ ‬فرساي‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭: ‬‮«‬لأسباب‭ ‬أمنية‭ ‬يقوم‭ ‬قصر‭ ‬فرساي‭ ‬بإخلاء‭ ‬المكان‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬ويغلق‭ ‬أبوابه‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬القصر‭ ‬أخلي‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬إنذار‭ ‬بوجود‭ ‬قنبلة‭ ‬وصل‭ ‬عبر‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬مجهول،‭ ‬فيما‭ ‬تعيش‭ ‬فرنسا‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬اعتداءات‭. ‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الإنذار‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تلقيه‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬نفسه‭ ‬و«أخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجدّ‮»‬‭. ‬

واكتملت‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬الزوار‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬13‭:‬15،‭ ‬و«سيبدأ‭ ‬خبراء‭ ‬إزالة‭ ‬الألغام‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬الإخلاء‭ ‬الكامل‭ ‬للقصر‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭.‬

‭ ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬المكتب‭ ‬الصحفي‭ ‬التابع‭ ‬للقصر‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬أبوابه‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬السياحي،‭ ‬يتردد‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و15‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬قصر‭ ‬الملك‭ ‬لوي‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

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