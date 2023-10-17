إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغات الأجنبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) منعت السلطات الإيرانية تعليم الأطفال كل اللغات الأجنبية بما فيها الإنجليزية والعربية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة التعليم أمس الثلاثاء. وقال مسعود طهراني - فرجاد إن «تعليم اللغات الأجنبية في رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس الابتدائية محظور، لأن الهوية الإيرانية للطفل تتشكل في هذه المراحل»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
وسبق للجمهورية الإسلامية أن حظرت في العام 2018 تعليم الانجليزية في المرحلة الابتدائية، علما بأن هذه اللغة تدرّس في المرحلة الثانوية.
وأوضح طهراني-فرجاد أن «حظر تدريس اللغات الأجنبية لا يقتصر على الانجليزية بل يشمل أيضا اللغات الأخرى، بما فيها العربية».
والفارسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية الإسلامية، وفيها تأثير للغات أخرى أبرزها العربية، وبعض من الانجليزية والفرنسية.
MENAFN17102023000055011008ID1107260707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.