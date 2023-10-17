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إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغات الأجنبية

10/17/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منعت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬تعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬كل‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والعربية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬مسعود‭ ‬طهراني‭ - ‬فرجاد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تعليم‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬ودور‭ ‬الحضانة‭ ‬والمدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬محظور،‭ ‬لأن‭ ‬الهوية‭ ‬الإيرانية‭ ‬للطفل‭ ‬تتشكل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المراحل‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬حظرت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬تعليم‭ ‬الانجليزية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬تدرّس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭. ‬

وأوضح‭ ‬طهراني‭-‬فرجاد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬تدريس‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الانجليزية‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬أيضا‭ ‬اللغات‭ ‬الأخرى،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬العربية‮»‬‭. ‬

والفارسية‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬الرسمية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وفيها‭ ‬تأثير‭ ‬للغات‭ ‬أخرى‭ ‬أبرزها‭ ‬العربية،‭ ‬وبعض‭ ‬من‭ ‬الانجليزية‭ ‬والفرنسية‭. ‬

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