إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغات الأجنبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسبق‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬حظرت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬تعليم‭ ‬الانجليزية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬تدرّس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭. ‬

وأوضح‭ ‬طهراني‭-‬فرجاد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬تدريس‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الانجليزية‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬أيضا‭ ‬اللغات‭ ‬الأخرى،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬العربية‮»‬‭. ‬

والفارسية‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬الرسمية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وفيها‭ ‬تأثير‭ ‬للغات‭ ‬أخرى‭ ‬أبرزها‭ ‬العربية،‭ ‬وبعض‭ ‬من‭ ‬الانجليزية‭ ‬والفرنسية‭. ‬