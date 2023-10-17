توقيف غريتا تونبرغ في لندن خلال تظاهرة مناخية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتجمّع‭ ‬مئات‭ ‬المحتجين‭ ‬أمام‭ ‬فندق‭ ‬إنتركونتيننتال‭ ‬لندن‭ ‬بارك‭ ‬لاين‭ ‬خلال‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬أويلي‭ ‬ماني‭ ‬أَوت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬مجموعتا‭ ‬‮«‬فوسيل‭ ‬فري‭ ‬لندن‮»‬‭ ‬و‮«‬غرينبيس‮»‬‭ ‬وأغلقوا‭ ‬كل‭ ‬المداخل‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭. ‬وأوقف‭ ‬شرطيان‭ ‬الناشطة‭ ‬البالغة‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬ووضعاها‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬شرطة‭. ‬

وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬أعلنت‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬توقيف‭ ‬خمسة‭ ‬متظاهرين‭ ‬‮«‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬قيامهم‭ ‬بعرقلة‮»‬‭ ‬المرور‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭. ‬وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الصباح،‭ ‬قالت‭ ‬تونبرغ‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬خلف‭ ‬هذه‭ ‬الأبواب‭ ‬المغلقة‭

‬يبرم‭ ‬سياسيون‭ ‬لا‭ ‬ثقل‭ ‬لهم‭ ‬اتفاقات‭ ‬وتسويات‭ ‬مع‭ ‬مجموعات‭ ‬الضغط‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬المدمر‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬يغرق‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬

لقد‭ ‬جُرفت‭ ‬آمالنا‭ ‬وأحلامنا‭ ‬وحياتنا‭ ‬بسبب‭ ‬طوفان‭ ‬من‭ ‬الغسل‭ ‬الأخضر‭ ‬والأكاذيب‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬أن‭ ‬الصناعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬تدرك‭ ‬جيدا‭ ‬تبعات‭ ‬أعمالها،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬شيئا‭. ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس،‭ ‬نكرت‭ ‬أسباب‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬ونشرت‭ ‬شكوكا‭ ‬حول‭ ‬ضلوعها‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬