الماجد يلتقي رئيس اتحاد رفع الأثقال لمناقشة التعاون ودعم ذوي العزيمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أجرى علي محمد الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية اجتماعًا مع إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال. وتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجنة البارالمبية والاتحاد البحريني لرفع الأثقال.
وأعرب علي محمد الماجد عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال في دعم الرياضيين ذوي العزيمة وتشجيعهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة في رياضة رفع الأثقال، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الجنة البارالمبية والاتحاد البحريني لتعزيز فرص المشاركة وتقديم الدعم اللازم للرياضيين لتحقيق نتائج متميزة في المنافسات المحلية والدولية.
من جانبه، أعرب إسحاق إبراهيم إسحاق عن تقديره للتعاون المشترك مع الجنة البارالمبية البحرينية والتزامه بتطوير رياضة رفع الأثقال لذوي العزيمة في البحرين، كما أكد أهمية توفير الدعم الكامل للرياضيين ذوي العزيمة وتمكينهم من المشاركة في البطولات والأحداث الرياضية الدولية.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الجنة البارالمبية البحرينية لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحادات الرياضية المحلية وتوطيد العلاقات من أجل تحقيق التطور والتقدم في الرياضات البارالمبية.
MENAFN17102023000055011008ID1107260704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.