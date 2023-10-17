الماجد يلتقي رئيس اتحاد رفع الأثقال لمناقشة التعاون ودعم ذوي العزيمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬المشاركة‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للرياضيين‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والتزامه‭ ‬بتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للرياضيين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية‭.‬