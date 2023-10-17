سوء الطالع يلاحق لوب بعد صعود رائع في المغرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحقق‭ ‬لوب،‭ ‬بمساعده‭ ‬ملاحه‭ ‬فابيان‭ ‬لوركين‭ ‬بسيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر،‭ ‬سرعة‭ ‬مذهلة‭ ‬ليقود‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الرالي‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬343‭ ‬كم‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬نصف‭ ‬المرحلة،‭ ‬حيث‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬و52‭ ‬ثانية‭ ‬مع‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬الشاملة‭ ‬للقطري‭.‬

ومع‭ ‬فوزه‭ ‬بمرحلة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الرالي،‭ ‬انتهى‭ ‬تحدي‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬عندما‭ ‬انزلقت‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬بعد‭ ‬مسافة‭ ‬230‭ ‬كم‭.‬

وتلا‭ ‬ذلك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراما‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬سيارة‭ ‬العطية‭ ‬تويوتا‭ ‬في‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية،‭ ‬تاركاً‭ ‬متصدر‭ ‬البطولة‭ ‬والمدافع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬يحاول‭ ‬إصلاح‭ ‬السيارة‭ ‬مع‭ ‬ملاحه‭ ‬ماتيو‭ ‬بوميل‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وفاز‭ ‬ستيفان‭ ‬بيترهانسيل‭ ‬بسيارة‭ ‬أودي‭ ‬بالمرحلة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬343‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬زاكورة‭ ‬إلى‭ ‬مرزوقة‭ ‬متغلبا‭ ‬على‭ ‬أورلي‭ ‬تيرانوفا‭ ‬وبيرنارد‭ ‬جراو‭ ‬بسيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭ ‬ثانية،‭ ‬وواصل‭ ‬أورلي‭ ‬تيرانوفا‭ ‬وبيرناردو‭ ‬جراو‭ ‬تعافيهما‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬أجهزة‭ ‬التعليق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬اصطدامهما‭ ‬بصخرة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قاما‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬اليوم‭.‬

وجاء‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬خامساً‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬كافياً‭ ‬لأن‭ ‬يصبح‭ ‬الراجحي‭ ‬متصدر‭ ‬الرالي‭ ‬الجديد،‭ ‬ويمضي‭ ‬قدما‭ ‬غدا‭ ‬وفي‭ ‬جعبته‭ ‬3‭ ‬دقائق‭ ‬و49‭ ‬ثانية‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬بيترهانسيل‭.‬

ووُصفت‭ ‬المرحلة‭ ‬بأنها‭ ‬الأكثر‭ ‬جمالاً‭ ‬وتنوعاً‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬الرالي،‭ ‬حيث‭ ‬تتعرج‭ ‬عبر‭ ‬أراضي‭ ‬عشب‭ ‬الجمال‭ ‬لمسافة‭ ‬10‭ ‬كم‭ ‬قبل‭ ‬قسم‭ ‬صخري‭ ‬ونهاية‭ ‬بين‭ ‬كثبان‭ ‬مرزوكة‭.‬