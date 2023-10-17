سوء الطالع يلاحق لوب بعد صعود رائع في المغرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أُحبطت محاولة سيباستيان لوب منح فريق البحرين ريد إكستريم فوزاً لا ينسى في رالي المغرب عندما لاحقه سوء الطالع بعد تقدم رائع أمس في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة.
وحقق لوب، بمساعده ملاحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر، سرعة مذهلة ليقود المرحلة قبل الأخيرة من الرالي التي يبلغ طولها 343 كم بعد مرور نصف المرحلة، حيث قلص الفارق من 5 دقائق و52 ثانية مع ناصر العطية إلى 29 ثانية فقط متقدما على الصدارة الشاملة للقطري.
ومع فوزه بمرحلة وتحقيق نجاح آخر في الرالي، انتهى تحدي بطل العالم للراليات تسع مرات عندما انزلقت سيارته في حفرة بعد مسافة 230 كم.
وتلا ذلك المزيد من الدراما عندما توقفت سيارة العطية تويوتا في الكثبان الرملية، تاركاً متصدر البطولة والمدافع عن اللقب يحاول إصلاح السيارة مع ملاحه ماتيو بوميل على بعد 11 كم من النهاية.
وفاز ستيفان بيترهانسيل بسيارة أودي بالمرحلة التي يبلغ طولها 343 كم من زاكورة إلى مرزوقة متغلبا على أورلي تيرانوفا وبيرنارد جراو بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر ثانية، وواصل أورلي تيرانوفا وبيرناردو جراو تعافيهما من مشكلة أجهزة التعليق في المرحلة الثانية بعد اصطدامهما بصخرة ومن ثم قاما بتسجيل ثاني أسرع زمن اليوم.
وجاء يزيد الراجحي خامساً وكان ذلك كافياً لأن يصبح الراجحي متصدر الرالي الجديد، ويمضي قدما غدا وفي جعبته 3 دقائق و49 ثانية متقدما على بيترهانسيل.
ووُصفت المرحلة بأنها الأكثر جمالاً وتنوعاً وصعوبة في الرالي، حيث تتعرج عبر أراضي عشب الجمال لمسافة 10 كم قبل قسم صخري ونهاية بين كثبان مرزوكة.
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