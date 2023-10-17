خصم 10% للمنصة الرئيسية والمنعطف الأول..انطلاق عروض جديدة لتذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وكجولة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لموسم‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬تاريخية‭ ‬احتفالا‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الليلي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬سبت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

وتنطلق‭ ‬العروض‭ ‬الجديدة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومنصة‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المنصتين‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المنصات‭ ‬لمتابعة‭ ‬إثارة‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬وتواصل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬للجماهير‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬بعروض‭ ‬مميزة،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬مؤخرا‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬الصيفية‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬والتي‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭.‬

بعد‭ ‬نفاد‭ ‬التذاكر‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬التاريخي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬ندعو‭ ‬الجماهير‭ ‬لسرعة‭ ‬حجز‭ ‬مقاعدهم‭ ‬المفضلة‭ ‬حتى‭ ‬يضمنوا‭ ‬حضورهم‭ ‬للسباق‭ ‬التاريخي‭ ‬والاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

سارعوا‭ ‬لشراء‭ ‬تذاكركم‭ ‬الآن‭ ‬ولا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تفتتح‭ ‬فيها‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬موسم‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬والسباق‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬كسباق‭ ‬ليلي‭.

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وكعادتها‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬تقدم‭ ‬لجماهيرها‭ ‬جدول‭ ‬حافل‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية،‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والحفلات‭ ‬الغنائية،‭ ‬لذا‭ ‬سارعوا‭ ‬الآن‭ ‬لشراء‭ ‬تذاكركم‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬الفعاليات‭.‬