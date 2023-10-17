خصم 10% للمنصة الرئيسية والمنعطف الأول..انطلاق عروض جديدة لتذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» امس عن طرح عروض جديدة لتذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024، وذلك بخصم يصل إلى 10
% على تذاكر المنصة الرئيسية ومنصة المنعطف الأول لفترة محدودة فقط.
حيث أعلنت حلبة البحرين الدولية مؤخرا عن موعد انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان وذلك في الفترة من 29 فبراير حتى 2 مارس العام المقبل، وكجولة افتتاحية لموسم 2024، في مناسبة تاريخية احتفالا بالذكرى الـ 20 لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان مع انطلاق السباق الليلي في يوم سبت لأول مرة على الإطلاق.
وتنطلق العروض الجديدة فقط على المنصة الرئيسية ومنصة المنعطف الأول، حيث تعتبر هذه المنصتين من أفضل المنصات لمتابعة إثارة الجولة الافتتاحية من الموسم المقبل، وتواصل حلبة البحرين الدولية طرح تذاكر العروض المبكرة، وتعتبر فرصة للجماهير للحصول على تذاكر جائزة البحرين الكبرى بعروض مميزة، حيث انتهت مؤخرا العروض المبكرة الصيفية على التذاكر والتي لاقت إقبالا كبيرا.
بعد نفاد التذاكر لسباق جائزة البحرين الكبرى التاريخي لعام 2023 في حلبة البحرين الدولية، ندعو الجماهير لسرعة حجز مقاعدهم المفضلة حتى يضمنوا حضورهم للسباق التاريخي والاحتفال بالذكرى الـ 20 للفورمولا وان في البحرين.
سارعوا لشراء تذاكركم الآن ولا تفوتوا حضور الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الفورمولا وان، حيث تعتبر النسخة السادسة التي تفتتح فيها جائزة البحرين الكبرى موسم الفورمولا وان، والسباق الذي يمثل الحادي عشر الذي ينطلق كسباق ليلي.
وكعادتها حلبة البحرين الدولية تقدم لجماهيرها جدول حافل بالسباقات الدولية، والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية، لذا سارعوا الآن لشراء تذاكركم للاستمتاع بهذه الفعاليات.
MENAFN17102023000055011008ID1107260702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.