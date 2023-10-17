عبر مجالات الاستثمار والتطوير والجاذبية...البحرين الثانية عربيا في تصنيف المواهب العالمية لعام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويستند‭ ‬المؤشر‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬رئيسية‭ ‬بحسب‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬وهي‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وإمكانية‭ ‬اجتذاب‭ ‬مواهب‭ ‬عالمية‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬وكفاءات‭ ‬قوى‭ ‬العمل‭ ‬وجودة‭ ‬المهارات‭.‬

وعززت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬موقعها‭ ‬كوجهة‭ ‬للمواهب‭ ‬الكفؤة‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬الساعين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬عاملة‭ ‬ذات‭ ‬مهارات‭ ‬متقدمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬يتيح‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لنمو‭ ‬الأعمال‭ ‬المتهيأة‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬مؤشراً‭ ‬قوياً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬القوية‭ ‬تجاه‭ ‬موارد‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬المواهب،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬باتخاذ‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لمراكزها‭ ‬للخدمات‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬ومنها‭ ‬مركز‭ ‬سيتي‭ ‬العالمي‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المقرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لـ‮«‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ومركز‭ ‬التميز‭ ‬للتطوير‭ ‬منخفض‭ ‬البرمجة‭ ‬التابع‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وستساهم‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬بصورة‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬2410‭ ‬فرصة‭ ‬وظيفية‭ ‬وتدريبية‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬المحلية‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬أداء‭ ‬البحرين‭ ‬متميزاً‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الجاهزية‭ ‬ضمن‭ ‬التقرير‭ ‬وهو‭ ‬المعني‭ ‬بتحليل‭ ‬ودراسة‭ ‬بيئة‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إذ‭ ‬أحرزت‭ ‬إجمالي‭ ‬نقاط‭ ‬بنسبة‭ ‬73‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬مع‭ ‬تقييم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الرئيسية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتوافر‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية،‭ ‬وكفاءة‭ ‬كبار‭ ‬المدراء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أهل‭ ‬بدوره‭ ‬البحرين‭ ‬لأن‭ ‬تحل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المهارات‭ ‬المالية‭ ‬ومهارات‭ ‬اللغة‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬كحصيلة‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بصورة‭ ‬متكاملة،‭ ‬واتباع‭ ‬أسلوب‭ ‬‮«‬ ‭#‬ فريق‭_‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬لازدهار‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬ذات‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬كوجهة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للمستثمرين‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لندى‭ ‬السعيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭:‬

‮«‬تعتمد‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للمواهب‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الدولة‭ ‬بتمكين‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لديها،‭ ‬فبالنسبة‭ ‬للبحرين‭ ‬فقد‭ ‬اكتسبت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين،‭ ‬والتي‭ ‬تجلت‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬العالمية‭ ‬والمراكز‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬اختارت‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لأعمالها‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬ندى‭ ‬السعيد‭: ‬

‮«‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬المحلية‭ ‬المتحققة‭ ‬تمكن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للمواهب‭ ‬عالمياً،‭ ‬وتحقق‭ ‬الرؤى‭ ‬والطموحات‭ ‬بأن‭ ‬يعمل‭ ‬البحريني‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بالمهارات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والمؤهلات‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الدوليين‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬

وواصلت‭ ‬البحرين‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعها‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للمواهب‭ ‬ذات‭ ‬المهارات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬مؤخراً‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬كوادر‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬بوابة‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬ذات‭ ‬الإمكانات‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬مبادرة‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬المدعومة‭ ‬وطنياً،‭ ‬وهي‭ ‬ذراع‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬وتمكين‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬ومطابقة‭ ‬المرشحين‭ ‬المتفوقين‭ ‬منهم‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة‭.‬

كما‭ ‬استمرت‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطلعها‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬بشرية‭ ‬موهوبة‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الأفراد‭ ‬وصقلهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المتغيرة‭ ‬بسرعة،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬عالية‭ ‬القيمة‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬والتي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لتطوير‭ ‬قوة‭ ‬عاملة‭ ‬محلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتكيف،‭ ‬وتستهدف‭ ‬توظيف‭ ‬20000‭ ‬بحريني‭ ‬وتدريب‭ ‬10000‭ ‬بحريني‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬