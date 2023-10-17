Wednesday, 18 October 2023 05:00 GMT

عبر مجالات الاستثمار والتطوير والجاذبية...البحرين الثانية عربيا في تصنيف المواهب العالمية لعام 2023

10/17/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مرتبة‭ ‬متقدمة‭ ‬ضمن‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ (‬المرتبة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرون‭) ‬من‭ ‬بين‭ ‬64‭ ‬اقتصاداً‭ ‬عالمياً‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬معهد‭ ‬التنمية‭ ‬الادارية،‭ ‬متقدمة‭ ‬بثمانية‭ ‬مراكز‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬لتحل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

ويستند‭ ‬المؤشر‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬عوامل‭ ‬رئيسية‭ ‬بحسب‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬وهي‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وإمكانية‭ ‬اجتذاب‭ ‬مواهب‭ ‬عالمية‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬وكفاءات‭ ‬قوى‭ ‬العمل‭ ‬وجودة‭ ‬المهارات‭.‬

وعززت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬موقعها‭ ‬كوجهة‭ ‬للمواهب‭ ‬الكفؤة‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬الساعين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬عاملة‭ ‬ذات‭ ‬مهارات‭ ‬متقدمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬يتيح‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لنمو‭ ‬الأعمال‭ ‬المتهيأة‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬مؤشراً‭ ‬قوياً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬القوية‭ ‬تجاه‭ ‬موارد‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬المواهب،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬باتخاذ‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لمراكزها‭ ‬للخدمات‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬ومنها‭ ‬مركز‭ ‬سيتي‭ ‬العالمي‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المقرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لـ‮«‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ومركز‭ ‬التميز‭ ‬للتطوير‭ ‬منخفض‭ ‬البرمجة‭ ‬التابع‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وستساهم‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬بصورة‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬2410‭ ‬فرصة‭ ‬وظيفية‭ ‬وتدريبية‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬المحلية‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬أداء‭ ‬البحرين‭ ‬متميزاً‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الجاهزية‭ ‬ضمن‭ ‬التقرير‭ ‬وهو‭ ‬المعني‭ ‬بتحليل‭ ‬ودراسة‭ ‬بيئة‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إذ‭ ‬أحرزت‭ ‬إجمالي‭ ‬نقاط‭ ‬بنسبة‭ ‬73‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬مع‭ ‬تقييم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الرئيسية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتوافر‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية،‭ ‬وكفاءة‭ ‬كبار‭ ‬المدراء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أهل‭ ‬بدوره‭ ‬البحرين‭ ‬لأن‭ ‬تحل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المهارات‭ ‬المالية‭ ‬ومهارات‭ ‬اللغة‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬كحصيلة‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بصورة‭ ‬متكاملة،‭ ‬واتباع‭ ‬أسلوب‭ ‬‮«‬ ‭#‬ فريق‭_‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬لازدهار‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬ذات‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬كوجهة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للمستثمرين‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لندى‭ ‬السعيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭:‬

‮«‬تعتمد‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للمواهب‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الدولة‭ ‬بتمكين‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لديها،‭ ‬فبالنسبة‭ ‬للبحرين‭ ‬فقد‭ ‬اكتسبت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين،‭ ‬والتي‭ ‬تجلت‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬العالمية‭ ‬والمراكز‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬اختارت‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لأعمالها‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬ندى‭ ‬السعيد‭: ‬

‮«‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬المحلية‭ ‬المتحققة‭ ‬تمكن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للمواهب‭ ‬عالمياً،‭ ‬وتحقق‭ ‬الرؤى‭ ‬والطموحات‭ ‬بأن‭ ‬يعمل‭ ‬البحريني‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بالمهارات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والمؤهلات‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الدوليين‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬

وواصلت‭ ‬البحرين‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعها‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للمواهب‭ ‬ذات‭ ‬المهارات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬مؤخراً‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬كوادر‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬بوابة‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬ذات‭ ‬الإمكانات‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬مبادرة‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬المدعومة‭ ‬وطنياً،‭ ‬وهي‭ ‬ذراع‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬وتمكين‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬ومطابقة‭ ‬المرشحين‭ ‬المتفوقين‭ ‬منهم‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة‭.‬

كما‭ ‬استمرت‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطلعها‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬بشرية‭ ‬موهوبة‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الأفراد‭ ‬وصقلهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المتغيرة‭ ‬بسرعة،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬عالية‭ ‬القيمة‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬والتي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لتطوير‭ ‬قوة‭ ‬عاملة‭ ‬محلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتكيف،‭ ‬وتستهدف‭ ‬توظيف‭ ‬20000‭ ‬بحريني‭ ‬وتدريب‭ ‬10000‭ ‬بحريني‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

MENAFN17102023000055011008ID1107260699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث