Wednesday, 18 October 2023 05:00 GMT

الغرفة تستعرض مضاعفة الاستثمارات مع غرفة الشرقية

10/17/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناس: ارتفاع التبادل التجاري البحريني السعودي إلى
4 مليارات دولار فـي 2022

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ليصل‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬بنسبة‭ ‬ارتفاع‭ ‬بلغت‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2021،‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬مؤشراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬للوصول‭ ‬إلي‭ ‬تكاملية‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬طفرة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتوطين‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة،‭ ‬للاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقان‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬وكافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

ولفت‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬أمس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬الرزيزاء‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬لتنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جميع‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتاحة‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظيرتها‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬معدلات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬لترقى‭ ‬بحجم‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬والثوابت‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬وروابط‭ ‬الأخوة،‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والمصاهرة‭ ‬والنسب،‭ ‬ووحدة‭ ‬المصير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تطلع‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أمام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬واغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والإنتاجية‭.‬‮

ووصف‭ ‬ناس‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬بالنموذج‭ ‬التي‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬التكاملية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬وشعبي‭ ‬البلدين‭ ‬انعكست‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬العمق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للبحرين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تترجمه‭ ‬الحقائق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬وحجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬‮

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية،‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬الرزيزاء،‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية،‭ ‬لكون‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬هي‭ ‬مفتاح‭ ‬لتذليل‭ ‬التحديات‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وينعكس‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والتعاون‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬واللجان‭ ‬المشتركة‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬السعودية‭ ‬ ‭ ‬البحرينية،‭ ‬علاقات‭ ‬متجذرة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬التكامل‭ ‬والتناغم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬سياستهما‭ ‬من‭ ‬توجهات‭ ‬حكيمة‭ ‬ومواقف‭ ‬موحدة‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والدفع‭ ‬بسياسات‭ ‬وخطط‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بآليات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مجتمعات‭ ‬الأعمال‭ ‬بالمملكتين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المتوسط‭ ‬والبعيد‭.‬

وبدوره‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬‮«‬غرفة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بما‭ ‬يدفع‭ ‬لفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬ويدعم‭ ‬مفهوم‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتابع‭ ‬للوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتاريخي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يُدرك‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬ودوره‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وعلاقتها‭ ‬النموذجية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

واضطلع‭ ‬وفد‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬قدمته‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬تضمن‭ ‬نظرة‭ ‬عامة‭ ‬حول‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬وطرق‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬ويشير‭ ‬العرض‭ ‬لما‭ ‬شهدته‭ ‬الغرفة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وأصبحت‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬قوية‭ ‬ودراسات‭ ‬رصينة‭ ‬تتضمن‭ ‬الحلول‭ ‬بصورة‭ ‬مقنعه‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬قامت‭ ‬بإطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬التفكير‭ ‬الاستراتيجي‮»‬‭ ‬ومبادرات‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

وتضمن‭ ‬العرض‭ ‬مشاريع‭ ‬الغرفة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والدراسات‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأسيس‭ ‬المجموعة‭ ‬التنسيقية‭ ‬وتطوير‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬نظام‭ ‬اللجان‭ ‬بحلته‭ ‬الحالية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استعراض‭ ‬أهمية‭ ‬انعقاد‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للجان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬التشاوري،‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬لتغير‭ ‬النظرة‭ ‬النمطية‭ ‬لآليات‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزج‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬بالخبرات‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬التجار‭ ‬والسعي‭ ‬لإيصال‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬ومنتجات‭ ‬البحرين‭ ‬للأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭.‬

MENAFN17102023000055011008ID1107260698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث