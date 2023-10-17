الغرفة تستعرض مضاعفة الاستثمارات مع غرفة الشرقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ليصل‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬بنسبة‭ ‬ارتفاع‭ ‬بلغت‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2021،‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬مؤشراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬للوصول‭ ‬إلي‭ ‬تكاملية‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬طفرة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتوطين‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة،‭ ‬للاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقان‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬وكافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

ولفت‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬أمس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬الرزيزاء‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬لتنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جميع‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتاحة‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظيرتها‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬معدلات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬لترقى‭ ‬بحجم‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬والثوابت‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬وروابط‭ ‬الأخوة،‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والمصاهرة‭ ‬والنسب،‭ ‬ووحدة‭ ‬المصير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تطلع‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أمام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬واغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والإنتاجية‭.‬‮

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ووصف‭ ‬ناس‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬بالنموذج‭ ‬التي‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬التكاملية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬وشعبي‭ ‬البلدين‭ ‬انعكست‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬العمق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للبحرين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تترجمه‭ ‬الحقائق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬وحجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬‮

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ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية،‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬الرزيزاء،‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية،‭ ‬لكون‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬هي‭ ‬مفتاح‭ ‬لتذليل‭ ‬التحديات‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وينعكس‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والتعاون‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬واللجان‭ ‬المشتركة‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬السعودية‭ ‬ – ‭ ‬البحرينية،‭ ‬علاقات‭ ‬متجذرة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬التكامل‭ ‬والتناغم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬سياستهما‭ ‬من‭ ‬توجهات‭ ‬حكيمة‭ ‬ومواقف‭ ‬موحدة‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والدفع‭ ‬بسياسات‭ ‬وخطط‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بآليات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مجتمعات‭ ‬الأعمال‭ ‬بالمملكتين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المتوسط‭ ‬والبعيد‭.‬

وبدوره‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬‮«‬غرفة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بما‭ ‬يدفع‭ ‬لفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬ويدعم‭ ‬مفهوم‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتابع‭ ‬للوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتاريخي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يُدرك‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬ودوره‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وعلاقتها‭ ‬النموذجية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

واضطلع‭ ‬وفد‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬قدمته‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬تضمن‭ ‬نظرة‭ ‬عامة‭ ‬حول‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬وطرق‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬ويشير‭ ‬العرض‭ ‬لما‭ ‬شهدته‭ ‬الغرفة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وأصبحت‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬قوية‭ ‬ودراسات‭ ‬رصينة‭ ‬تتضمن‭ ‬الحلول‭ ‬بصورة‭ ‬مقنعه‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬قامت‭ ‬بإطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬التفكير‭ ‬الاستراتيجي‮»‬‭ ‬ومبادرات‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

وتضمن‭ ‬العرض‭ ‬مشاريع‭ ‬الغرفة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والدراسات‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأسيس‭ ‬المجموعة‭ ‬التنسيقية‭ ‬وتطوير‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬نظام‭ ‬اللجان‭ ‬بحلته‭ ‬الحالية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استعراض‭ ‬أهمية‭ ‬انعقاد‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للجان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬التشاوري،‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬لتغير‭ ‬النظرة‭ ‬النمطية‭ ‬لآليات‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزج‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬بالخبرات‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬التجار‭ ‬والسعي‭ ‬لإيصال‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬ومنتجات‭ ‬البحرين‭ ‬للأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭.‬