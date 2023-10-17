تعيين مديرين في هيئة الحكومة الإلكترونية ووزارة الإسكان

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- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (96) لسنة 2023 بتعيين مدير في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بعد عرض وزير الداخلية، جاء فيه:
المادة الأولى:
تُعين السيدة لطيفة محمد العباسي مديرًا لإدارة الابتكار والتقنيات المتطورة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
المادة الثانية:
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل بعد من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (97) لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بعد عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين السيد أحمد عبدالله صالح الذوادي مديرًا لإدارة تقنية المعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
المادة الثانية
على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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