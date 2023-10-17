تعيين مديرين في هيئة الحكومة الإلكترونية ووزارة الإسكان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

تُعين‭ ‬السيدة‭ ‬لطيفة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬مديرًا‭ ‬لإدارة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬97‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬الذوادي‭ ‬مديرًا‭ ‬لإدارة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬