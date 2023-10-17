الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان أذربيجان بذكرى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية أذربيجان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية أذربيجان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى علي أسادوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.
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