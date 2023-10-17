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الملك يتلقى برقية شكر من خادم الحرمين

10/17/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬جلالته‭ ‬الطيبة‭ ‬ودعواته‭ ‬الصادقة،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يمتع‭ ‬جلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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