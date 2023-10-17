الملك يتلقى برقية شكر من خادم الحرمين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الطيبة ودعواته الصادقة، سائلا الله تعالى أن يمتع جلالته بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
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