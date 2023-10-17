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توثيق حقوقي: إسرائيل تقتل 100 طفل يوميا في غزة

10/17/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاحتلال وضع أطفال القطاع هدفا أول لـ«المذبحة الجماعية»

غزة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وقال‭ ‬توثيق‭ ‬حقوقي،‭ ‬نشر‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقتل‭ ‬مائة‭ ‬طفل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عدوانها‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إنه‭ ‬وثق‭ ‬مقتل‭ ‬1046‭ ‬طفلا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬حتى‭ ‬ليلة‭ ‬الإثنين،‭ ‬فيما‭ ‬يقدر‭ ‬بوجود‭ ‬167‭ ‬آخرين‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬المدمرة‭ ‬بفعل‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتعذر‭ ‬انتشالهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.

وأضاف‭ ‬المرصد‭ ‬أنه‭ ‬وثق‭ ‬إصابة‭ ‬3250‭ ‬طفلا‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة،‭ ‬بينهم‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1240‭ ‬جراحهم‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬متخصصة،‭ ‬يعانون‭ ‬مرارة‭ ‬الألم‭ ‬والفقد‭ ‬وسطوة‭ ‬الجراح‭ ‬بفعل‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬المكثفة‭ ‬على‭ ‬أحياء‭ ‬سكنية‭ ‬ومقرات‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬لقواعد‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬المكفولة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والإنساني‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬تأذوا‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الحالي‭ ‬وظهروا‭ ‬كهدف‭ ‬أول‭ ‬لـ«المذبحة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬المتواصلة‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬حيث‭ ‬أزهقت‭ ‬الأرواح‭ ‬وتمزقت‭ ‬الأسر‭ ‬ولحقت‭ ‬آثارا‭ ‬مدمرة‭ ‬بالأطفال‭.



وذكر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬نجد‭ ‬أنهم‭ ‬فقدوا‭ ‬أحد‭ ‬الوالدين‭ ‬أو‭ ‬كلاهما‭ ‬أو‭ ‬دمرت‭ ‬أو‭ ‬تضررت‭ ‬منازلهم‭ ‬أو‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬مع‭ ‬عوائلهم‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬إنذارات‭ ‬الإخلاء‭ ‬القسري‭. ‬

ونبه‭ ‬إلى‭ ‬توثيق‭ ‬مئات‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬تهشما‭ ‬لرؤوس‭ ‬الصغار‭ ‬وشظايا‭ ‬تخترق‭ ‬البطون‭ ‬والقلوب‭ ‬الصغيرة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬حطم‭ ‬الركام‭ ‬المتناثر‭ ‬من‭ ‬البنايات‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬قاطنيها‭ ‬أجساد‭ ‬مئات‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭. ‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تركوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حروق‭ ‬مروعة‭ ‬وجروح‭ ‬بالقذائف‭ ‬وفقدان‭ ‬أطراف،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬معدلات‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬النفسي‭ ‬والرعب‭ ‬بينما‭ ‬يتركون‭ ‬مع‭ ‬عوائلهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬ملجأ‭ ‬أمن‭. ‬

‭ ‬وتعد‭ ‬الطفلة‭ ‬‮«‬نبيلة‭ ‬نوفل‮»‬،‭ ‬أصغر‭ ‬قتيلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إذ‭ ‬ولدت‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬بدء‭ ‬جولة‭ ‬القتال‭ ‬الحالية‭ ‬وقتلت‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اخترقت‭ ‬شظية‭ ‬جسدها‭ ‬الغض‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬العائلات‭ ‬والأطفال‭ ‬لا‭ ‬يتمثل‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬القتلى‭ ‬والإصابات،‭ ‬وإنما‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬النفسي‭ ‬الحاد،‭ ‬وتأثرهم‭ ‬بانقطاع‭ ‬الإمدادات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬كهرباء‭ ‬وماء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجرى‭ ‬لأطفال‭ ‬غزة،‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45 % ‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬يهددهم‭ ‬بأعراض‭ ‬نفسية‭ ‬قوية‭ ‬مثل‭ ‬الفزع‭ ‬الليلي‭ ‬والهلاوس‭ ‬والوساوس‭ ‬القاهرة‭ ‬والهلع‭ ‬الزائد‭ ‬والخوف‭ ‬الشديد‭ ‬وصعوبة‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استهداف‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬يدفعون‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬لتداعيات‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬العشوائية‭ ‬بشكل‭ ‬مضاعف،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لأنهم‭ ‬عرضة‭ ‬للقتل‭ ‬والإصابات‭ ‬البالغة‭ ‬ولكن‭ ‬للآثار‭ ‬والرواسب‭ ‬النفسية‭ ‬المؤذية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تلازمهم‭ ‬بقية‭ ‬حياتهم‭.

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬الارتفاع‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الاكتئاب‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مقتل‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬عائلته‭ ‬أو‭ ‬أقاربه‭ ‬أمامه‭ ‬أو‭ ‬يصابون‭ ‬إصابات‭ ‬بالغة‭ ‬أو‭ ‬يتهدم‭ ‬منزلهم‭ ‬وتتبعثر‭ ‬محتوياته،‭ ‬وبعضهم‭ ‬قد‭ ‬يفقد‭ ‬النطق‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬الرعب‭. ‬

‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المضاعفات‭ ‬النفسية‭ ‬تهدد‭ ‬حاليا‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ممن‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬القسري‭ ‬وباتوا‭ ‬مشردين‭ ‬عند‭ ‬أقارب‭ ‬لهم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ممن‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬العراء‭.‬

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