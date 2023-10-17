البحرين تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجددت‭ ‬الوزارة‭ ‬دعوة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وضمان‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمساكن‭ ‬والمنشآت‭ ‬المدنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأي‭ ‬جهد‭ ‬إقليمي‭ ‬أو‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬التهدئة‭ ‬ووقف‭ ‬العنف‭ ‬والتصعيد،‭ ‬وإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬