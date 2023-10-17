Wednesday, 18 October 2023 05:00 GMT

البحرين تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى في قطاع غزة

10/17/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬الشديد‭ ‬للقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬المعمداني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬وإصابة‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬لأسر‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬وأبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬وتمنياتها‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭.‬

وجددت‭ ‬الوزارة‭ ‬دعوة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وضمان‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمساكن‭ ‬والمنشآت‭ ‬المدنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأي‭ ‬جهد‭ ‬إقليمي‭ ‬أو‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬التهدئة‭ ‬ووقف‭ ‬العنف‭ ‬والتصعيد،‭ ‬وإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

MENAFN17102023000055011008ID1107260693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث