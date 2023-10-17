البحرين تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للقصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن وفاة وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في تأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين لأي جهد إقليمي أو دولي من شأنه التهدئة ووقف العنف والتصعيد، وإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.
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