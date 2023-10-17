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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء ((التعاون)) لبحث الوضع في قطاع غزة

10/17/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬دعت‭ ‬إليه‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لبحث‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬برئاسة‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬بحضور‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وجاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وقد‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬بيان‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬استهل‭ ‬اللقاء‭ ‬بالإعراب‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم‭ ‬سلطان‭ ‬عمان،‭ ‬على‭ ‬تكرمه‭ ‬باستقبال‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬حيث‭ ‬استمعوا‭ ‬الى‭ ‬رؤية‭ ‬جلالته‭ ‬تجاه‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬الحكيمة‭ ‬والسديدة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والصلاح‭ ‬والمنفعة‭ ‬للجميع،‭ ‬وبما‭ ‬يقوي‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭.‬‮

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬بحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والقصف‭ ‬العشوائي‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬للأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬والأبرياء،‭ ‬ونوايا‭ ‬إسرائيل‭ ‬لغزو‭ ‬القطاع‭ ‬وتهجير‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين،‭ ‬والتحديات‭ ‬العاجلة‭ ‬والخطرة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭ ‬جرّاء‭ ‬ذلك‭.‬

وطالب‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬وضمان‭ ‬توفير‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬واستئناف‭ ‬عمل‭ ‬خطوط‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬الوقود‭ ‬والغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭.‬‮

كما‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬دعم‭ ‬ثبات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬والتحذير‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬لتهجيره‭.‬

ودعا‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬حماية
المدنيين‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬استهدافهم‭ ‬والامتثال‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬وطالب‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والمرضى‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬عملية‭ ‬إغاثة‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬فوري‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬بقيمة‭ ‬مائة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬تأكيده‭ ‬ضرورة‭ ‬تأمين‭ ‬إيصال‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬دعم‭ ‬مبادرة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬التزامه‭ ‬بموقفه‭ ‬الثابت‭ ‬والداعي‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‮
‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬وقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬مسؤولية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬دون‭ ‬ازدواجية‭ ‬في‭ ‬المعايير‭.‬

واختتم‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬اجتماعه‭ ‬بمناشدة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬قراراته‭ ‬السابقة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصراع‭ ‬العربي‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬واعتماد‭ ‬قرار‭ ‬يضمن‭ ‬امتثال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والرفض‭ ‬القاطع‭ ‬لأي‭ ‬مخططات‭ ‬وتوجهات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لغزو‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬أو‭ ‬تهجير‭ ‬سكانها‭. ‬

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