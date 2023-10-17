وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء ((التعاون)) لبحث الوضع في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي دعت إليه سلطنة عمان لبحث الوضع في قطاع غزة، الذي عقد في مسقط برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بحضور وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
وقد صدر في ختام الاجتماع بيان جاء فيه أن المجلس الوزاري استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير والامتنان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان، على تكرمه باستقبال وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون، حيث استمعوا الى رؤية جلالته تجاه الأوضاع الراهنة وتوجيهاته الحكيمة والسديدة لما فيه الخير والصلاح والمنفعة للجميع، وبما يقوي دعائم الأمن والاستقرار والازدهار.
وذكر البيان أن المجلس الوزاري بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.
وطالب المجلس الوزاري بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
كما أكد المجلس الوزاري دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره.
ودعا المجلس الوزاري جميع أطراف النزاع إلى حماية
المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء، وطالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفي هذا الشأن تم إعلان تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة مائة مليون دولار. كما أعرب المجلس عن تأكيده ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.
وأكد المجلس الوزاري دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد المجلس الوزاري التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما أكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني،
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير.
واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بمناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الاسرائيلي، واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية، أو تهجير سكانها.
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